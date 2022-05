Una encuesta confirma que Javier Milei es el principal dolor de cabeza para el oficialismo

Javier Milei sigue complicando tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio. El economista libertario ahora aparece al tope de una encuesta que midió quiénes son los principales opositores al gobierno de Alberto Fernández.

En ese ránking, elaborado a partir de una encuesta de Ricardo Rouvier, el ahora diputado nacional de Avanza Libertad aparece como el principal opositor al kirchnerismo incluso por encima de "halcones" del PRO como Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Pero Milei también es percibido como el principal opositor superando en la opinión pública a Horacio Rodríguez Larreta y también al radical Facundo Manes. La particularidad de esta encuesta también ubica a Cristina Fernández de Kirchner como opositora a Alberto Fernández.

Por otro lado, quienes lideran el ranking de imagen negativa, con excepción de Mauricio Macri, son los representantes del kirchnerismo, conformado por el Frente de Todos (FdT). El que encabeza la lista, es el actual mandatario argentino, Alberto Fernández, seguido por Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Respecto a la economía, las expectativas siguen siendo negativas y, en particular, en lo que refiere a la evolución de la inflación, que constituye un aspecto central en la relación entre la sociedad y la política.



La encuesta realizada por Rouvier & Asociados reveló que la oposición lidera el ranking de imagen positiva y que la figura de Javier Milei los sigue de cerca en el barómetro de opinión pública.

El ranking de imagen positiva, por parte de la opinión pública argentina, sigue siendo liderado por los políticos de la oposición conformada por la coalición de Juntos por el Cambio (JxC). Horacio Rodríguez Larreta se destaca en el primer lugar, seguido de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Además, los números de Juntos por el Cambio parecieran no sacarle mucha ventaja a la figura de Javier Milei. El político libertario ocupa el cuarto lugar, haciéndose más conocido entre la opinión pública y mostrando una imagen positiva que supera el 40%.

La inflación, como impacta sobre los ingresos, tiene una repercusión directa sobre la orientación del voto. En general, a nivel mundial, los gobiernos que enfrentan un incremento del nivel general de precios son “castigados” en las elecciones. En el caso nuestro, las paritarias achican o empatan la distancia entre egresos e ingresos, pero es una corrida que hacen los salarios desde atrás de los precios al consumidor.

Además no hay que olvidar que el pago de los aumentos son en cuotas en muchos casos. Este año como el cálculo promedio interanual para el 2022 no se conoce, se prevén cláusulas gatillo en muchos convenios.

Analizando el caso Milei tenemos que, en primer lugar, a más de la mitad de los consultados en todo el país, no les interesa la ideología del candidato libertario, pero a un poco más de un tercio sí les interesa. Respecto a su posicionamiento ideológico, más del 65% señala que es de derecha o de centro derecha y hay un 30% que no contesta o no sabe.





Entre las principales virtudes de aquellos que tienen buena o muy buena imagen de Milei se destaca que es honesto y que lucha contra la corrupción (43%,). Su sinceridad es mencionada por el 31% , mientras que sus ideas políticas son destacadas por el 25%.