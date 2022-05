El plan del peronismo para que repunte la economía y ganar en 2023

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, dijo que pese a las internas que hay dentro del Gobierno y el mal humor social por la economía y la inseguridad, no descarta que el peronismo pueda ganar las elecciones presidenciales 2023, o al menos apuntar a seguir siendo sumamente competitivo.

En primer lugar, el politólogo describió la estrategia actual del peronismo, particularmente la de Alberto Fernández y Martín Guzmán para repuntar la economía. "En el oficialismo dicen que los ajustes de la macro y de los precios relativos hay que hacerlos en un año no electoral. Y eso están haciendo: ajuste de tarifas, de combustible, reducción de subsidios, rediscusión de la caja. Intentan buscar un sendero de reducción del déficit y acumular reservas".

Todo esto, sumado a la lógica de mejorar el perfil exportador. Aclaró que "crean incentivos en las economías regionales -al 94% de los productos de economías regionales que exportaba Argentina y pagaban retenciones, se les quitó carga tributaria- justamente para incentivar la exportación. Y no aumentaron retenciones, pese al salto de los commodities. O sea que creo que la mirada está puesta en cómo crear los incentivos para mejorar el sector exportador. En eso está el sector minero con una ley específica que le dé más estabilidad y sustentabilidad".

Pero sigue un drama latente: el crecimiento sostenido de los precios. Sin embargo, Paulino Rodrigues entiende que "la inflación es para este año y dicen que, hechas estas correcciones de precios relativos, es probable que el sendero a la baja se empiece a vislumbrar, como decía Macri, en el segundo semestre. Entonces, se alcanzará una inflación en torno al 2% mensual al arranque de 2023".

Para el analista político, la sociedad está anestesiada y la inflación en Argentina no determina elecciones. "El promedio de la inflación en el país es del 37.5% anual en los últimos 10 años. Si este año es del 65%, será muy importante y casi el doble, pero tampoco es una explosión, que sí se daría arriba del 100%. En el Gobierno sostienen que eso no va a pasar".

Dicho esto, el columnista llevó su análisis a detalles más finos. "Si tras un año y medio de cerramientos por la pandemia, que expulsaron personas del sector económico y generaron angustia, con el estropicio en el vacunatorio vip y una fiesta privada en Olivos de la que participó el presidente, quien por otro lado mandaba a encarcelar a los que inclumpian la norma, el peronismo aún fue competitivo y en la provincia de Buenos Aires solo perdió por un punto, con el menor nivel de participación en las últimas 20 elecciones, porque votó solo el 67% de la población; yo no quito de la carrera a la maquinaria de poder que en Argentina ha sido dominante, no siempre preponderante pero sí dominante en los últimos 70 años -el peronismo-".

Paulino Rodrigues dijo que si bien no sabe con certezas cuál será el resultado de las elecciones presidenciales 2023, aclaró que "sí tengo claro que en una docena de provincias el peronismo no sólo es competitivo sino que tiene todas las de ganar, como en Formosa y Santiago del Estero".

¿Dónde está la presión del kirchnerismo? "En el Conurbano. Tienen que construir la épica, la bandera, lo que se conoce como el relato. Macri encontró un relato después de las PASO de 2019 con el 'estamos mal, pero venimos bien', 'este es el rumbo'. La gente lo abrazó en un 41%, no por gusto sino por descarte. Acumuló un millón y medio de votos adicionales a los que tuvo en la Primarias. El kirchnerismo, en 12 años de Gobierno siempre tuvo un relato, pero hoy no lo tiene, carece de esa identidad. Es un Gobierno insustancial relativamente, que se ha convertido en inerte y que no está resolviendo, sino aumentando los problemas a la sociedad que son inseguridad e inflación".

Sin embargo, "si hay una hoja de ruta en perspectiva de la Argentina que tiene 18 meses por delante, yo no descarto la competitividad de ese sector en las elecciones 2023, que no implica la del presidente, a quien creo que el tiempo político le está transitando los últimos meses, no veo proyección", sentenció.