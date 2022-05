El lapidario descargo de Martín Tetaz contra una nota "miserable" de C5N

Ayer por la noche el periodista y excandidato a diputado Franco Rinaldi protagonizó un siniestro vial al colisionar contra una repartidora que circulaba en bicicleta. La joven tuvo que ser hospitalizada como consecuencia de las heridas y hubo versiones que ubicaban en el lugar del accidente al diputado radical Martín Tetaz. "Martín Tetaz quedó involucrado en un accidente en Palermo con una repartidora", tituló el periódico Página 12 y en el canal de noticias C5N afirmaban que Tetaz conducía el rodado, por lo que la reacción del legislador no tardó en llegar.

"Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)", manifestó Tetaz en las redes sociales y negó haber estado conduciendo el vehículo.

Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales — Martin Tetaz (@martintetaz) May 13, 2022

"Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, así que después de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", explicó el economista radical y luego cargó contra quienes lo culpaban por lo ocurrido.

