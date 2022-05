Cortocircuitos en Juntos por la modificación al régimen jubilatorio del Banco Provincia

El pasado martes Kicillof, en el medio del discurso sobre los convenios del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), metió el tema de la modificación a la Caja Jubilatoria del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) y no fue una simple mención. Sabía que estaba poniendo el dedo en la llaga en un tema más que incómodo para la mayor coalición opositora.

Incomoda y mucho a la conducción del PRO, desde donde sostienen que modificar la Ley sancionada durante el Gobierno de Vidal es una derrota. Además, dicen que “con esto le estarían entregando la bandera a los libertarios”. En cambio, el radicalismo ve con buenos ojos la modificación y argumentan que los cerca de cuatro mil juicios que van a salir favorables a los trabajadores del Bapro van a ser mas negativos para Juntos que reformar, con modificaciones, la Ley.

Lo cierto es que, por fuera del ámbito legislativo, hubo negociaciones entre la provincia y los intendentes. La moneda de cambio para la reformar la Ley que modificó el régimen jubilatorio fue el FIM; un reclamo permanente de todos los intendentes de los municipios opositores. Acusan a Kicillof de discriminarlos por ser de otro signo político.

Recordemos que en su discurso, el gobernador, mirando a los intendentes de Juntos presentes durante la firma del convenio, dijo: “Necesitamos que se arregle el régimen porque esta judicializado. La Corte nos pidió que lleguemos a un acuerdo con el sindicato (La Bancaria), para que no se siga judicializando”; y agregó: “Hoy hay un régimen, sin vencedores, ni vencidos, pero hay que arreglarlo para que funcione bien, en el marco de un acuerdo”.

La ley sancionada durante la gestión Vidal tenía como objetivo reducir el déficit anual estimado en más de 15 mil millones de pesos. Para compensar ese déficit elevaron la edad jubilatoria a los 65 y se eliminó el 82 % móvil. Lo que motivó, además de una catarata de reclamos de los trabajadores, que el gremio La Bancaria interpusiera un planteo por inconstitucionalidad ante la Corte.

La modificación presentada por la administración Kicillof, con el apoyo del gremio bancario, propone que se vuelva al 82% móvil, se baje a los 60 años la edad jubilatoria a las mujeres y que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser el garante del millonario déficit de la caja previsional del Bapro.

Esto motivó un malestar profundo en Juntos por el Cambio. Mas precisamente un cortocircuito en el PRO entre los intendentes, encabezados por Grindetti, y la conducción partidaria. La orden emanada en el encuentro del lunes a la noche, liderada por el expresidente Mauricio Macri, fue un no rotundo a las modificaciones que impulsa el Gobierno bonaerense a la Ley sancionada en el 2017. Desautorizando el acuerdo alcanzado por los intendentes a cambio de la entrega en tiempo y forma de los FIM, retaceados por la administración Kicillof.

Todo esto argumentando el gasto que ocasionaría el déficit a las arcas provinciales, apoyándose en un estudio hecho por la consultora del ex ministro de Economía Hernán Lacunza, que advierte sobre el desfinanciamiento que provocaría, no solo a la provincia si no al Instituto de Previsión Social.

El informe da cuenta de que, para pagar a los pasivos del Banco Provincia, teniendo en cuenta que en promedio las jubilaciones son de $215.000, se necesitan 42.000 millones de pesos. La Caja Previsional del Bapro recauda, con los aportes previsionales (patronal y de personal), 23 mil millones de pesos, originando un déficit de 19 mil millones de pesos. De reformarse la Ley, el déficit, por la garantía, seria cubierto por la provincia de Buenos Aires, generando un gran agujero en el I.P.S.

El exministro, en su informe, explica que para sea superavitaria, la caja debe tener una relación de tres a uno, es decir tres activos contra un pasivo. Cosa que no ocurre porque el Banco Provincia tiene 10.400 trabajadores activos contra 15.400 pasivos.

La intención del Gobierno de Kicillof era que en la sesión del jueves se trate la reforma de la Caja Previsional del Bapro, algo que no va a ocurrir, dado que desde la oposición pidieron más tiempo para estudiar la reforma. Avisaron que solo van a tratar la constitutiva de las comisiones y el proyecto de Consenso Fiscal. Por lo que la sesión de este jueves podría caerse debido a que el oficialismo puso como condición que se trate la reforma mencionada.

MDZ hablo con legisladores de Juntos y de otros espacios que representan a la oposición para descifrar lo que puede llegar a pasar cuando se toque el tema en la Legislatura bonaerense. Desde Juntos, tanto del radicalismo como del PRO las declaraciones fueron en off.

Legisladores que representan el ala dura del PRO afirmaron: “No hay posibilidades de que el PRO vote algo que signifique más gasto, más déficit y que todos los bonaerenses tengan que sostener a 15.000 jubilados con un promedio de 215.000 pesos de jubilación”.

La pata peronista amarilla sostiene que la modificación propuesta por Kicillof es inviable, y que la caja del Banco Provincia esta quebrada: “Nuestra postura es muy dura, no se puede bajar la edad jubilatoria de 65 a 60, tampoco aumentar el haber previsional de 70% a 82% cuando ni siquiera se puede pagar ese 70 por ciento. En lo que sí estamos de acuerdo es en que se modifique el artículo 41, que deje de ser la fórmula nacional ya que el cambio de Alberto Fernández destrozo a los jubilados”.

Por el lado del radicalismo un altísimo dirigente de la provincia de Buenos Aires dijo que el tema esta trabado por una interna del PRO con sus intendentes. Remarcó que es mejor votar la reforma antes de que el fallo judicial diga que la Ley de Vidal es inconstitucional, “por eso es mejor modificarla, volver al 82% móvil, bajar la edad jubilatoria volviendo para atrás, y no le entregamos a Kicillof la posibilidad de que diga que derogó una Ley inconstitucional de Vidal. Está más que claro que el problema es una interna del PRO. Desde el radicalismo estamos para encontrarle una solución al problema”.

Legisladores identificados con el vidalismo, en estricto off, acusaron a los intendentes de haberse cortado solos y haber negociado, a sabiendas de que el oficialismo los va a traicionar, la modificación del régimen jubilatorio del Banco Provincia a cambio de que la provincia deposite en tiempo y forma la plata del FIM. En cuanto a qué va a pasar en la Legislatura, uno de los legisladores más identificados con la exgobernadora dijo: “Hasta ahora veo un escenario muy parecido a cuando se votó por la reelección de los intendentes”.

Desde Avanza Libertad, Guillermo Castello, presidente del bloque libertario en la Cámara Baja bonaerense, le dijo a MDZ: “Vamos a votar en contra. La Caja tiene un déficit estructural, los ingresos por aportes cubren solo la mitad de lo que se paga en jubilaciones y pensiones. El proyecto de Kicillof lo desequilibra más todavía, lo cual implica más gasto y más impuestos para financiar ese agujero”.

El Frente de Izquierda anticipó que votará a favor de los trabajadores del Bapro. Guillermo Kane, diputado provincial, dijo a este medio: “La modificación que se hizo durante el Gobierno de Vidal, con el acompañamiento de una parte del peronismo, fue un robo a los trabajadores del Banco Provincia. Nosotros denunciamos en ese momento el acuerdo de Vidal y el PJ, con Insaurralde y Otermín, que acompañaron el tratamiento legislativo y era regresivo para los trabajadores. Necesitamos que funcionen las comisiones, estamos llegando a julio y todavía no hay sesiones en la Legislatura”, agregó el legislador del Frente de Izquierda.

Por último, el diputado Fabio Britos, integrante del unibloque 17 de noviembre, dijo a MDZ que votará a favor de la reforma impulsada por el oficialismo, y agregó: “En el 2017, cuando se trató la Ley que reformó el sistema previsional del Bapro, yo había votado en contra. La modificación que propone el Gobierno está bien, además hay que destrabar el tema porque la Corte está pidiendo que haya una solución política. Recordemos que hay más de cuatro mil amparos con sentencia firme a favor de los trabajadores del banco y no es bueno que se resuelva en una instancia judicial”.

Asimismo, Britos dijo que los fondos para cubrir el déficit de la caja previsional del Banco Provincia “van a salir de rentas generales, por lo que afectaría a todos los bonaerenses. Lo mismo va a ocurrir si la Corte dictamina a favor de los trabajadores”.

Algunos intendentes y dirigentes del PRO no estarían viendo con buenos ojos que Grindetti siga siendo el negociador con el Gobierno bonaerense. Sostienen que estaría cediendo mucho y por eso desde la Gobernación les viven corriendo la cancha. Hasta están empezando a tener pica con Insaurralde, con quien “tienen una buena relación”, ya que creen que él es quien genera los embrollos para después terminar negociando. Lo cierto es que desde el Gobierno bonaerense ya salieron a decirles a los intendentes de Juntos que si no sale lo del Bapro se olviden de los fondos del FIM.