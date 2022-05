Alberto Fernández se endurece verbalmente, pero perdió credibilidad dentro del peronismo

En los últimos días el presidente Alberto Fernández aprovechó su viaje a Europa para subir el tono de sus respuestas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta volvió a instalar su proyecto de reelección. En los despachos más importantes de la Casa Rosada había entusiasmo con el tono elegido por su jefe. Sin embargo, se sorprendieron por el enorme escepticismo que percibieron en sus interlocutores del peronismo.

“Por qué le vamos a creer ahora, si cada vez que nos prometió que iba a ponerle límites a La Cámpora y al cristinismo después hizo lo contrario”, fue la respuesta de un gobernador del PJ a un importante ministro albertista. Causó sorpresa en los allegados al jefe de Estado como ha perdido credibilidad en el amplio y heterogéneo mundo del Frente de Todos.

“No es para tanto, Alberto se puso duro, bancó el acuerdo con el FMI y sigue respaldando a Martín Guzmán contra viento y marea, qué más quieren que haga”, reveló a MDZ una fuente de la Casa Rosada. Quizás sea demasiado tarde para muchos gobernadores, sindicalistas e intendentes que apostaron por un presidente con autonomía y ejerciendo el poder. “A esta altura, tendría que echar a Luna Volnovich y a Fernanda Raverta como para que le empecemos a creer”, comenta un senador del interior.

Pero los voceros gubernamentales insisten en que hay “otro Alberto” dispuesto a no dejarse llevar por delante. Además, destacan que el presidente sigue reacio a reunirse con su vice. “Hasta ahora no hubo ningún acercamiento porque Fernández no quiso, y eso que desde el cristinismo llegaron varias propuestas”, destaca un funcionario al tanto de los contactos discretos que mantiene Gabriel Katopodis con Andrés “Cuervo” Larroque. Hay más contactos de los que han trascendido.

La respuesta de los escépticos a estos argumentos es bastante contundente. “Alberto patea la reunión con Cristina porque sabe que ella le va a pedir la cabeza de Guzmán y una mesa diaria para coparticipar las decisiones más estratégicas del Gobierno y ahí se pudre todo”, describe un Barón del Gran Buenos Aires. En síntesis, lo que perciben varios dirigentes peronistas es que el jefe de Estado sólo está ganando tiempo y hace un poco de "fulbito para la tribuna". “El presidente tiene sus tiempos que no son acordes para una crisis de semejante envergadura”, agrega el jefe comunal del conurbano.

Ahora comienza otro round que es la implementación de los aumentos de tarifas donde se van a volver a exhibir las profundas discrepancias entre el ministro de Economía y el área energética. En las últimas horas, voceros K comenzaron a hacer trascender que el subsecretario Federico Basualdo, tan cuestionado por Guzmán, sigue firme su cargo, pero ya expuso sus diferencias con el Palacio de Hacienda. Ahora tiene la orden de no quedar expuesto a las quejas del albertismo cuando acusan al camporismo de “estar obstruyendo al Gobierno”.