Por qué será beneficiosa para los mendocinos la ley de construcción de viviendas sociales

La Cámara de Senadores aprobó la iniciativa del diputado provincial de la UCR (Unión Cívica Radical) Jorge Alberto López que establece “agilizar la construcción de viviendas sociales”. MDZ Radio entrevistó al legislador radical para conocer los detalles del proyecto, que apunta a “la equidad de las cargas tributarias” para la edificación de hogares que “no pertenecen a la cartera del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)”.

La propuesta fue formulada por el Frente Cambia Mendoza, particularmente por el gobernador Rodolfo Suarez y el diputado provincial Jorge Alberto López. La misma tiene como fin “disminuir el déficit de viviendas” que posee la provincia, aunque todavía no es ley debido a que nuevamente deberá pasar por Diputados para modificar uno de sus tres artículos.

Diputado provincial UCR Jorge López

López explicó que Mendoza posee un régimen especial en su Ley Impositiva y en su Código Fiscal que “instaura que las empresas que licitan” obras enfocadas para la construcción de hogares y que “no pertenecen” a la cartera de proyectos del IPV, tenían que pagar una serie de impuestos para llevar a cabo la edificación de los inmuebles sociales. “Con esta modificación, las empresas no tendrán que pagar el impuesto a los sellos e ingresos brutos que demandaba la ley provincial cuando esos proyectos no pertenezcan al IPV, por lo que la iniciativa incluye a los programas nacionales, provinciales y municipales que no eran atractivos para las empresas porque tenían que abonar un 5,5% más de impuestos para poner en marcha sus máquinas para edificar”, aseguró.

El diputado radical explicó que el “costo cero” en impuestos que tendrán las empresas constructoras también repercutirá en los bolsillos del ciudadano, benefactor del “inmueble social” que “pagará menos, ya que se eliminan las cargas impositivas en la mano de obra”.

El legislador argumentó que la modificación de la ley logrará poner nuevamente en órbita todos aquellos planes de viviendas que provienen de Nación y que son descartados porque son “programas enlatados”, imposibles de llevar a cabo en Mendoza por el riesgo sísmico. “Cuando pensamos esta iniciativa con el gobernador y el Ministerio de Hacienda, quisimos dar un alivio tributario para construir una gran cantidad hogares que los mendocinos están demandando. Entonces pensamos en esta equidad tributaria que repercutirá en el bolsillo del empresario y, en especial del mendocino que pagará menos al adquirir su casa”, garantizó.

“En parte, el plan ayuda a integrar aquellos proyectos que provienen desde Buenos Aires y no son plausibles para llevarlos a cabo en Mendoza. Sus razones son económicas y de infraestructura, porque debemos encarecer su presupuesto al no ser pensado para una provincia que posee movimientos sísmicos. Por eso esta línea política es una respuesta para lograr bajar la demanda de viviendas que tiene la provincia”, cerró López.