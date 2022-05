Gabriel Mariotto, de Soberanxs: "Terminamos armando el Partido del Fondo Monetario"

Gabriel Mariotto es uno de los máximos exponentes de Soberanxs, una fuerza que se considera tan incómoda para el kirchnerismo camporista como lo es Javier Milei para el PRO. “Somos los Milei del Frente de Todos”, dispara, provocador, al tiempo que reclama que no se vuelvan a repetir los errores que se cometieron cuando se conformó, en 2019, el actual oficialismo.

“Por apuro, para sacar al macrismo, pusimos el caballo delante del carro y aceptamos que eligieran un candidato vía twitter. Eso no se puede repetir, y encima si ya comprobamos que fue un error”, tal cual lo expresó públicamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus “confesiones” en la Universidad de Chaco Austral la semana pasada.

En Soberanxs milita, también, Amado Boudou, quien sin ser nombrado jamás por la vicepresidencia fue reivindicado por ella al defender su decisión de estatizar las AFJP y abrirle las puertas del Senado de la Nación para hacer un acto en conmemoración de los diez años de la sanción de la ley de Igualdad de Género.

“No sabes cómo lo están recibiendo, lo aclaman en todos lados”, se reconforta Mariotto para quien el exvicepresidente ha quedado estigmatizado y fue una víctima mediática por aquella decisión histórica. Sabe, igual, que cada vez que lo menciona lo primero que surgen son dudas, interrogantes y hasta tachas difíciles de borrar.

Presidente y vice están viendo otra realidad en el mismo momento. Uno se ufana de haber elegido a una persona sin cualidades personales y el otro se vanagloria de haber acordado con una persona que ya sabía como era…

Es tal cuál vos lo decis. Hay unidad de concepción en la falta de rumbo del gobierno del Frente de Todos. Y creo que se da por una distorsión de origen. No se consideraron reglas de juego para el Frente, que tiene múltiples matices, y las reglas se hubieran definido en una elección interna, donde cada uno dejaba en claro lo que aportaba o lo que no. Cada uno de estos espacios que conforman el FdT tienen un programa, y la gente elige cuánto de cada programa tendría ese frente. Al resolverse todo con un tuit, no hubo esta discusión. Pero en aquel momento podría haber sido comprensible por la urgencia que se tenía de ganarle a Mauricio Macri. Pero es inadmisible que en 2021 se hiciera todo igual y hoy también sigamos así. El Frente de Todos no le da al gobierno un programa porque no lo discutió. Y tenemos que el agravante que como el presidente de la Nación también lo es del Partido Justicialista nacional, obtura este debate. No le conviene, no le interesa la fogosidad que puede tener la discusión política y parece que es presidente del partido para que no se opine ni discuta. No tenemos diez puntos para saber hacia donde va el gobierno, aparecen tensiones internas permanentemente pero no se dice para qué, no se dice hacia donde se quiere ir, y es central dar esta discusión para un pueblo que no sabe para donde va su gobierno.

Pero este árbol nació torcido, y un árbol torcido no se endereza. ¿Crees que sirva mantener el Frente de Todos o se debe reconsiderar volver a los esquemas anteriores, donde cada uno iba por su lado y la vicepresidenta reconstruye Unidad Ciudadana?

De cara al 2023 ya hay que subrayar esas reglas de juego y hacer lo que dijo el presidente, unas PASO para todos. Y el que gane tendrá muchos más derechos que aquel que sea designado a través de un tuit.

Pero ella terminó eligiendo a Alberto Fernández por las relaciones que tenía con sus viejos enemigos y le pidió que fuera más lento porque con su ritmo la expresidenta podría volver a fracasar.

Está bien, cualquiera pudo haber sido el objetivo, pero tuvo que haberlo ponerlo por escrito, explicitarlo, decirnos qué hacer con la Deuda Externa, qué hacer con una deuda espuria que se fugó y nunca llegó a la gente. Soberanxs siempre reclamó sobre ese punto y siempre dijo que no había que pagarla.

Pero todos querían acordar, no sólo Alberto Fernández. La vice también, Sergio Massa también, los gobernadores, también, los intendentes, también… Y siguen las firmas…

No pasa por si el presidente hará o no lo que yo quiero, o como piensa la vicepresidenta de la Nación. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, sin pedirle permiso a nadie, que un acuerdo con el FMI pulveriza la base electoral de nuestro Frente y que las estafas no se pagan. Auditemos esa deuda, porque no sabemos por qué se debe. Si no se discuten políticas, y si todo es de orden personal, todo es más complejo y vamos a tener los mismos problemas que tenemos hoy. Por eso vamos a presentar listas en todo el país, vamos a ponerlo a consideración del Pueblo Argentino y los votos te dan legitimidad, te dan ese poder necesario para ejecutar el programa que uno propone, del rumbo. No se pueden seguir discutiendo sobre personas. Soberanxs está en el microsistema del kirchnerismo pero no responde órdenes de nadie. Es soberano también a la hora de presentar su propio programa. Planteamos desacoplar los precios de la energías para orden local, planteamos un sistema ambiental y que el capitalismo es incompatible con la supervivencia humana. Tenemos múltiples puntos de contacto, pero no somos lo mismo.

Que la vicepresidenta haya reivindicado, sin nombrarlo, a Amado Boudou, y que luego le abriera el espacio del Senado de la Nación, reivindica estas ideas que vos decis o a un dirigente que estuvo preso y que nunca fue visitado ni por ella ni por la mayoría de los que estuvieron con él.

El afecto personal que recibe es inversamente proporcional a la política de demonición y estigmatización que hicieron los medios y los sectores de poder que se vieron afectados. Realmente es muy querido al igual que Alicia Castro y Milagros Sala, quienes no piden permiso para expresar y juntarse con los que crean conveniente para difundir sus ideas. Como dice otro colega periodista, Soberanxs es proporcionalmente en la crisis que le genera al Frente de Todos como lo es Javier Milei para el macrismo. Tenemos posiciones que no son de coyuntura, emitiendo documentos e interpelando al pueblo del Frente de Todos en los distintos lugares del país. Nuestro objetivo es que haya políticas de gobierno determinadas como el no pago de la deuda externa, por más que todos digan que está bien. Ser contemplativos con una estafa no es de izquierda ni de derecha, es una soncera, y que la negociación que se hizo fue de entrega.

Criticaste a Alberto Fernández como presidente del PJ nacional, pero, ¿cómo ves la presidencia de Máximo Kirchner en la Provincia de Buenos Aires?

Por lo menos permitió la interna en muchos lugares. Alberto Fernández obturó la discusión política y no permitió que nos presentemos por más que hayamos presentado 60.000 avales.

Cristina Fernández de Kirchner dijo que uno de los paradigmas a seguir es el capitalismo del comunismo chino. ¿Eso es el nuevo peronismo?

Ella lo expresó como el capitalismo de Estado, pero nuestra marcha dice combatiendo al capital. El capitalismo es incompatible con la supervivencia humana. El Justicialismo es un modelo de equidad que debe ser expresado con claridad. Hoy expresamos un capitalismo dependiente y es hacerle el juego a un sistema perverso que hay que replantearse, donde el sistema capitalismo goza con la marginación de los países periféricos.

¿Qué tiene que ver la soberanía con no poder hacer un caño que conecte Vaca Muerta con el Puerto?

Por ejemplo, pensar en una política con el gas para la exportación es sólo para seguir siendo dependiente. Pero si somos soberanos, y discutis deuda externa y no te dejas estafar, con 44.000 millones de dólares puestos en infraestructura das más de diez vueltas de gas por todo el país y con una política soberana tenés gas, instalas el tren y conectividad en todos lados. Pero si todos aplaudimos una estafa y la fuga de la deuda con el FMI desde el Congreso, armando un partido único del Fondo Monetario, es resignarse ante una estafa, pero nosotros no nos resignamos. Y en esa estafa estaban importantes sectores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.