Volvió el más “amado” por el kirchnerismo y Guzmán aprovecha la ausencia de Alberto

En la décima edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare analizaron la reaparción en escena política de Amado Boudou, el exvicepresidente de la Nación, que fue condenado por corrupción, “olvidado” por sus compañeros kirchneristas en plena causa penal. Aunque la invitación personal de Cristina Fernández de Kirchner para que asista al Senado, en el décimo homenaje de la Ley de Identidad de Género, hizo que Boudou fuese halagado y reconocido como unos de los ídolos más “codiciados” del kirchnerismo.

Por otra parte, la Mesa del Poder analizó tambien la salida del ministro de Economía, Martín Guzmán de su "zona de confort" al meterse en la pelea con el kirchnerismo duro. Alberto Fernández le dio el “visto bueno” para que defienda su gestión frente a la propia vicepresidenta, mientras él esté en su gira europea en busca de inversiones. La mesa tuvo la participación de Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de investigadores de Campañas Electorales (ALICE) quien definió que Argentina está a "merced" de cambiar su sistema “bicoalicionista” por un sistema “tripartidista”.

El ídolo del kirchnerismo es Amado Boudou

El exvicepresidente Amado Boudou reapareció en el Senado de la Nación y fue ovacionado por todo el clan que integra el kirchnerismo más puro que está debajo del ala política de Cristina Fernández de Kirchner. Ese acto estuvo enmarcado en el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género en Argentina, aunque se usó la oportunidad para reivindicarlo como un ídolo, como la vicepresidente no hizo hasta ahora, tras haber sido condenado por corrupción en el Caso Ciccone.

“Tiene el cariño del kirchnerismo mas duro y el club de Cristina Fernández de Kirchner lo aclamó con elogios, ese sector del Senado más cerrado que sigue a la vicepresidenta. Amado Boudou a todo acto que asiste es tratado como un héroe del movimiento”, manifestó Rubén Rabanal.

Esta condecoración que recibió el exfuncionario kirchnerista genera un "gran peligro tanto político como dirigencial", dentro del Frente de Todos, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Alejandro Cancelare recordó que Massa se peleó personalmente con Amado Boudou por el control del Anses y que el presidente de Diputados sintió que fue traicionado por el exvicepresidente en ese momento. “Siempre existió ese resentimiento con Amado por parte de Massa, que le tuvo que dar la mano a alguien que no le cae bien. Sin embargo, la invitación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para con Boudou fue para demostrar que, si caemos políticamente, elegimos caer con gente conocida”, haciendo referencia a los funcionarios que son afines al albertismo, que la expresidenta insiste en cuestionar por sus funciones en el gobierno.

¡Al fín salió Martín Guzmán de la zona de confort!

“Los días lunes son los días que aparece Guzmán”, dijo Alejandro Cancelare. Asimismo, el periodista Rubén Rabanal describió que el ministro de Economía se animó a contestarle al exministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof, y le recriminó a Cristina Fernández de Kirchner de “haber ocultado” los índices de pobreza en su último gobierno presidencial del 2015. “Demuestra la oposición de Martín Guzmán frente a los subsidios y asignaciones sociales, medidas que Cristina utilizó en su gobierno para controlar el humor social. Por esa razón, con su critica, Guzmán pegó en el centro del corazón kirchnerista, es decir, en su forma de actuar en economía”, aseveró Rabanal.

Además, el periodista de MDZ argumentó que la salida de confort del ministro de Economía se enmarca en un contexto donde “el dueño de la casa no está”, ese propietario se llama Alberto Fernández y dejó el "perro suelto", para que ladre “las veces que haga falta”. “ El presidente le dijo al ministro de Economía aprovechá que me voy a Europa y andá”, describió.

En palabras de Alejandro Cancelare, en el gabinete de Alberto Fernández no abundan los valientes y tampoco el jefe de Gabinete Juan Manzur avanzó ya que nunca le pidió la renuncia a aquellos ministros que no se alinean con el kirchnerismo, sino que se descontexualizó el mensaje por la cadena de intermediarios. “A Guzmán le piden que se muestre, que hable y manifieste sus posicionamientos. Porque desde el silencio no se logra nada y esas demandas pertenecen tanto a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, como al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta”, explicó.

El tripartidismo será el nuevo fenómeno electoral

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales (ALICE) Mario Riorda habló acerca del nuevo sistema político que Argentina está experimentando con la salida del “bicoalicionismo” compuesto por las dos fuerzas más representativas del país como el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a un sistema “tripartidario”. De esta manera, el consultor político argumentó que será un fenómeno que se dará primero en las provincias del interior y que luego repercutirá en Buenos Aires. “No hay que sacarle la lupa a las provincias del interior, porque en 14 de ellas, se irá acelerando este fenómeno provocando rupturas alquímicas rompiendo el bicoalicionismo nacional. En Mendoza, se está manifestando con el Partido Demócrata, lejos de las decisiones de sus líderes, los integrantes de este partido están buscando formar parte del tripartidismo”, describió.

Del mismo modo, el presidente de ALICE valoró, tras los análisis de cara a las elecciones del 2023, que el tripartidismo podría generar empates electorales con poca diferencia de porcentajes entre los partidos que buscan quedarse con la presidencia. De ahí que Riorda advirtiera que “si hipotéticamente Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Javier Milei” fueran los candidatos presidenciables, el país padecerá la figura electoral conocida como el “Perdedor de Condorcet”. “Es aquel candidato que es menos preferido que cualquier otro candidato, si los enfrentamos uno a uno. Sin embargo, si este candidato se une junto a otro, tienen grandes oportunidades de ganar. Entonces, si hipotéticamente Cristina, Mauricio y Milei fuesen los candidatos presidenciables, estos no les alcanzaría su imagen para ganar un ballotage. Por lo tanto, se los denominará con la figura del Perdedor de Condorcet”, sentenció.

La Mesa del Poder edición nacional

