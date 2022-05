La izquierda logró foto de unidad y le compitió al peronismo en la plaza

El 1 de mayo sirvió para sumar hoy una foto de unidad de la izquierda, evento no común en la política argentina, que le compitió en convocatoria a las organizaciones sociales proalbertistas que hicieron lo suyo en la avenida 9 de Julio. El desafío tuvo ecos y mensajes de uno y otro lado, pero hubo un dato clave: los piqueteros oficiales que animaron el acto supuestamente en apoyo al gobierno de Alberto Fernández, tampoco se privaron de enviarle mensajes envenenados al presidente.

El Frente de Izquierda-Unidad sumó unas 100 organizaciones para un acto multitudinario el acto cerrado por la diputada del PTS-FIT Myriam Bregman, que innovó tambien atacando a Javier Milei. "El gobierno que dijo que venía a enfrenar a la derecha y sus políticas nos ató al FMI y sonríen felices con el Comando Sur del norteamericano, ese que armó la Escuela de las Américas para entrenar genocidas en la región. Del otro lado está la variante liberal que expresa el programa económico que implementó la dictadura. Macri volvió a insistir hace poco haciendo un desastre. Y ahora el más férreo defensor de este modelo es Javier Milei, que está recorriendo el país y vendiendo su programa económico de recetas fáciles. Pero Milei es un vende humo: porque no hay verdadera libertad mientras unos pocos lo tienen todo y la mayoría no tiene nada", dijo.

"En un momento de crisis como éste, donde después de la pandemia vino la guerra, el que diga que el capitalismo va a dar solución al hambre, a la falta de trabajo, no dice la verdad. Y el que diga que no hay alternativa, tampoco. Todo el tiempo nos quieren mostrar que solo nos queda elegir el mal menor, y si no le haces el juego a la derecha. Salimos a la calle este 1° de Mayo para plantear que hay otra alternativa favorable a los intereses del pueblo trabajador", agregó la diputada nacional.

Mientras en la Plaza de Mayo hablaba la izquierda, se escuchaban los ecos de algunos reclamos que tambien se escucharon en el acto de la 9 de Julio. Allí Gildo Onorato, del Movimiento Evita, le recordaba al gobierno: "no fueron felices los días sólo por el peronismo. El 80 % de los ministerios estaban ocupados por trabajadores, El 50 % de los diputados eran trabajadores. No mientan más en nombre del peronismo", dijo, El reclamo pareció dirigido a varios, incluida la Casa Rosada.

A Bregman la siguió Nicolás del Caño enfocó su discurso en la situación internacional y hasta cuestionó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski al recordar que "todavía no salimos de la pandemia y estalló la guerra en el corazón de Europa. Rechazamos la invasión de Rusia en Ucrania. Pero eso no puede llevarnos a alinearnos con Zelensky que está armado y actuando conjuntamente con la OTAN, expandiéndose hacia el este. Estados Unidos y las potencias Europeas han convertido a Ucrania en uno de los países más pobres del viejo continente, el país más endeudado con el FMI después de Argentina, y ahora hacen demagogia frente a la catástrofe humanitaria". Y avanzó: "pero del otro lado del Atlántico la juventud protagoniza importantes movimientos. La ola de sindicalizaciones que en Estado Unidos preocupa a las grandes multinacionales es un ejemplo, y está protagonizada por una nueva generación que impulsa los sindicatos y no quiere seguir soportando la precarización. Son parte de los millones que participaron en las movilizaciones contra el racismo en los últimos años y que ahora unen esa lucha con la pelea contra las patronales".

Después de ellos hablaron Romina del Pla, Nestor Pitrola, Celeste Fierro, Ruben "Pollo" Sobrero y Eduardo Belliboni, entre otros.