Horacio Rodríguez Larreta vaticinó un triunfo de JxC en 2023 y lanzó un fuerte mensaje para sus competidores

En un acto de la juventud del PRO, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, vaticinó que Juntos por el Cambio va a "ganar la elección del 2023" y pidió terminar con "esa boludez de los halcones y palomas".

El jefe de Gobierno porteño fue el principal orador del encuentro, que tuvo también como expositores a María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Maximiliano Ferraro.

Cerca de las 11 del sábado, Larreta ingresó en el anfiteatro donde se realizó el Congreso Nacional de La Generación Argentina. De entrada aseguró que se debe trabajar en el consenso, pero aclaró que "no con todos, con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no hay manera".

uD83DuDDE3? Larreta en el congreso de @LaGeneracionArg: "Hoy es el momento de construir candidaturas. Vamos a ganar en el 2023 en Argentina, la provincia, muchas intendencias. Estemos preparados para eso". pic.twitter.com/bxmUyk3ihd — LETRA P (@Letra_P) April 9, 2022

Larreta reconoció que en Juntos por el Cambio "hay diferencias", pero pidió "no escandalizarse" porque "si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida".

"No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente", aseguró Larreta, quien luego lanzó un pronóstico muy optimista de cara a las elecciones de 2023.

"Vamos a ganar la elección del '23, a ver si nos hacemos cargo. Se necesitan muchos huevos, y ovarios, somos demasiado correctos a veces, rompamos un poco el molde, zárpense un poco más, no pidamos permiso", arengó.

Luego apuntó directamente contra el diputado liberal Javier Milei, quien propone eliminar el Banco Central. "Son soluciones mágicas, originales. ¿Cuántos países dolarizaron la economía? Uno o dos... Cada vez que hubo soluciones originales como estas nos fue como el orto", cerró Larreta.