El insólito furcio de Axel Kicillof que generó indignación en redes sociales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cometió un insólito furcio que se viralizó en redes sociales y que generó un gran enojo. El furcio lo cometió mientras repasaba los proyectos anunciados durante la presentación del Ministerio de Ambiente de la Provincia, una cartera creada tras la derrota electoral.

"La reconversión sustentable de los procesos productivos, el desarrollo de políticas públicas de crecimiento industrial y soporte a la producción, el impuesto... perdón. No, ¿quién lo pone? No, esas son las cosas que van a ir a la ley. Alguien tiene que pagar todo esto, ¿no?", bromeó Kicillof ante la sonrisa cómplice de Máximo Kirchner, quien lo acompañó en el escenario del Estadio Único de La Plata.

El furcio de Kicillof generó una gran indignación en redes sociales, donde varios lo criticaron por "burlarse de los contribuyentes". "Impuestos, impuestos, impuestos. Les sale naturalmente porque solo saben exprimir a los bonaerenses a cambio de nada. Cero gracioso", lo criticó la diputada nacional por Avanza Libertad Carolina Píparo.

Al lado del diputado estaban Verónica Magario, vicegobernadora; Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires; Daniel Vilar, designada para estar al frente del nuevo Ministerio; y el ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié.

Durante el acto, y sin mencionar al presidente Alberto Fernández, Kicillof también mandó un mensaje dirigido a la disputa desatada en el Gobierno tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Néstor y Cristina nos enseñaron que no alcanzaba con crecer, sino que hay que atender la distribución. En los 12 años de sus gobiernos se demostró que no había forma de sostener social y políticamente un proceso de crecimiento, si éste no era un proceso de inclusión social", aseguró.

Y completó: "No hay que crecer primero para después distribuir; es al revés: la única forma de sostener durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso".