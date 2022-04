Cómo descubrieron el robo de más de 50 millones de dólares de la Legislatura de Entre Ríos

El ex embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado a 8 años de prisión efectiva por negociación incompatible con la función pública y peculado. También recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por lo que debió renunciar a su cargo como embajador.

La fiscal Anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien estuvo a la cabeza en la investigación por corrupción que terminó con el ex gobernador Sergio Urribarri condenado, habló en MDZ Radio. La magistrada, que hoy está suspendida, contó los detalles de las causas.

Hasta diciembre del año pasado, Cecilia Goyeneche lideró un equipo de trabajo formado desde la Procuración General de Entre Ríos. "Decidimos enfocarnos en la corrupción, que tantos problemas está trayendo a nuestro país. No se puede tolerar que el funcionario público utilice el dinero de los ciudadanos para sus intereses particulares", dijo la magistrada.

Luego contó que las causas que el jueves pasado llegaron a condena empezaron a principios de 2016. Pero en medio de las mismas, "en septiembre de 2018, en Entre Ríos se dio con un hecho de corrupción que sacudió a todo el sistema político: el descubrimiento por azar de un sistema de sustracción que tenían montado hace casi 11 años en la Legislatura provincial".

Sergio Urribarri fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y deberá cumplir 8 años de prisión efectiva.l

Mediante aquel, "hacían contratos simulados con personas que no tenían idea de quién los estaba contratando y tampoco veían el dinero. Contrataban a mansalva y se dejaban la plata unos pocos. Los primeros años se pagaba con cheques, entonces la gente 'contratada' iba a firmar pero no le dejaban dar vuelta el cheque para que no supieran de cuánto eran los montos. Si se trataba de 5 mil pesos, le daban 500. Otras veces directamente les falsificaban las firmas", contó.

Con el correr de los años, esos contratos se pagaban mediante depósitos bancarios, entonces los supuestos contratados ni siquiera tenían las tarjetas de débito, sino que cobraban los miembros de la asociación ilícita. "Se descubrió que en esos años, por lo menos, se robaron 52 millones de dólares de la Legislatura provincial".

Consultada sobre el destino de esos fondos, Goyeneche dijo que "algunas inversiones, vimos que llegaban al cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, pero no supimos luego el destino final. Era dinero en efectivo, entonces se pierde. Pero muchos funcionarios también tienen investigaciones por enriquecimiento ilícito".

La fiscal contó que habían otros casos de corrupción. Por ejemplo, "pudimos entrar al mail de los imputados y vimos que se enviaban mails en los que decían 'te mando esta foto para el fotomontaje de la vía pública'. Así les pagaban una campaña que nunca se hizo. Sergio Urribarri firmaba la parte formal de eso: 'hay que contratar la empresa tal', que era la de su cuñado".

Amedrentamiento a la Justicia

Cecilia Goyeneche, quien actualmente está suspendida de su cargo, aseguró en el aire de No Tan Millennials que desde los comienzos de esta investigación, han sufrido "una campaña de desgaste de la imagen pública y también pidieron jury al procurador. Yo terminé apartada, continuaron otros fiscales investigando. Aún así se siguió adelante con la investigación y cuando se mandó a juicio, el año pasado, ahí volvieron los embates: jury de nuevo al procurador, a mi. Cuando se inició el juicio contra Sergio Urribarri me suspendieron en el cargo y sigo así en este momento".

"Los 3 primeros meses del juicio estuve comandando la acusación en el debate oral, pero a la mitad de él me suspendieron del cargo. Ahora la enjuiciada soy yo, porque pretenden destituirme. Esto es claramente un mensaje para adoctrinar al sistema judicial y que no se animen a hacer estas investigaciones de corrupción. Algo que evidentemente no les está saliendo muy bien".

Finalmente, Goyeneche confesó: "Nos sentimos muy satisfechos con la condena. Siempre las sentencias condenatorias dan la sensación de satisfacción por la labor, pero la verdad es que es feo, no está bueno que pase esto".