Las dudas sobre el futuro político de una de las máximas autoridades de Mendoza

El vicegobernador Mario Abed ha dejado de ser protagonista en la escena política partidaria provincial y hay especulaciones que apuntan a que su futuro será volver a Junín, nuevamente como candidato a intendente o para ordenar la interna dentro del departamento que gobernó durante 16 años.

“Abed quiere volver a Junín”, repiten en el Frente Cambia Mendoza. En acción, dentro de la Legislatura lo ven como un vicegobernador que respalda cada acción de la gestión del gobernador Rodolfo Suarez, pero que no tiene un rol de operador político porque no es necesario: el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias para aprobar todas las leyes que envía. A diferencia de otros dirigentes del Frente Cambia Mendoza, no se anotó para ninguna candidatura para 2023 ni tampoco se muestra en los encuentros partidarios.

Para parte de la dirigencia, “Abed debería buscar un destino para 2023”. El gobernador y el vice no tienen reelección pero además hay una dificultad: hay un sector la dirigencia que ya suena antes que él para integrar el listado de diputados nacionales del Frente Cambia Mendoza el año que viene, un espacio donde las máximas autoridades provinciales suelen aspirar tras finalizar su gestión. Hay jefes comunales del radicalismo que ya no pueden reelegirse y que tampoco serán candidatos a gobernador y están ansiosos por ser los primeros en la lista. Sin dejar de tener en cuenta que si en el Frente hay una primaria entre el radicalismo y el PRO, los lugares a ocupar se reducirán.

Hay quienes aseguran que Abed ya está armando su estructura para regresar a su departamento. Hay otras fuentes, en cambio, que dicen que todo lo que hace es “para acompañar” la gestión de Héctor Ruiz, quien es hace dos años su sucesor la comuna del Este provincial y es un hombre de su estrechísima confianza. ¿Qué es ese todo? Reuniones con productores del Este, con comerciantes, con vecinos. Pero anclado en esa región de Mendoza de la que forma parte y conoce como pocos dirigentes.

Ruiz tiene, a diferencia de muchos intendentes la posibilidad de ser reelecto el año próximo porque la ley permite dos gestiones consecutivas a los jefes comunales. Fuentes consultadas en el departamento por MDZ creen que eso podría suceder especialmente porque el peronismo es una oposición muy lábil en la comuna pero no por mérito propio. Hay otros dirigentes que son nombrados como posibles precandidatos pero que no cuentan con el aval de Abed, como el actual director del hospital Perrupato y ex legislador provincial Omar Dengra. “Si habría que definir si vuelve Abed o continúa Ruiz, todo será en buenos términos”, sostienen desde el Este.

La ausencia de Abed en casi todos los actos partidarios de asunción de autoridades que la UCR está llevando a cabo en todos los departamentos también es una constante. Aunque la relación con Suarez es “excelente”, el vicegobernador prefiere no participar con sus correligionarios de esos eventos en especial porque históricamente perteneció a una línea diferente dentro del partido, que hoy es nula. Era uno de los “territoriales” que conformaban con los ex intendentes de Rivadavia Ricardo Mansur (próximo a asumir como concejal por el partido verde, enfrentado con el actual jefe comunal radical y ex socio político Miguel Ángel Ronco) y de La Paz, Sergio Pinto, (una comuna gobernada hoy por el PJ).MDZ intentó comunicarse durante estos dos últimos días con Abed pero por “problemas de agenda” no pudo responder a la consulta.