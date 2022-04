La dura chicana contra la Nación y un respaldo a la idea de Suarez sobre el futuro de los 1.000 millones de dólares

Mendoza está en una situación extraña: hay problemas económicos como en todo el país y aparentemente faltan recursos. Pero al mismo tiempo tiene más de 400 millones de dólares ahorrados y serán 1.023 millones en total que aún no se invierten. Son los recursos previstos para Portezuelo del Viento y que ahora dependen en parte de lo que decida el presidente Alberto Fernández: si se hace esa obra o si se habilitan la posibilidad de usarlos para otros fines. El intendente de Capital Ulpiano Suarez respaldó la idea del Gobernador de usar esos recursos en obras que mejoren el sistema productivo. Y acusó a la oposición de poner más trabas y no gestionar.

Ulpiano Suarez, intendente de Capital, estuvo en La Mesa del Poder, en MDZ Radio, y volvió a dejar en segundo plano la pelea por la sucesión, quizá como parte del pedido y la estrategia lanzada por el Gobernador. Fuera de ello, cargó contra el Gobierno nacional por la discrecionalidad en el manejo de fondos.

"Si hay discrecionalidad es la que hace el Gobierno nacional. Hay que ver cómo se ha castigado a los municipios que no gobierna el Frente de Todos. Pasa en todo el país. Si hay discrecionalidad, no ha sido parte del Gobierno provincial sino todo lo contrario", dijo. "Yo he agotado las instancias de diálogo con todos los ministros del Gobierno nacional. Eso nos ha permitido destrabar las obras en La Favorita, avanzar el proyecto Procrear en Estación Mendoza. Voy a seguir así. Que se pongan colorados por decirnos que no por diferencias políticas", remarcó el intendente.

Respecto a los fondos de Portezuelo, Suarez dijo estar de acuerdo con la idea de diversificar. "Comparto lo que piensa el Gobernador. Si no se puede avanzar con Portezuelo, que esos 1.000 millones de dólares vayan a una inversión orientada a nuestro sistema productivo y particularmente al recurso hídrico. Tenemos la posibilidad de trabajar de manera estratégica. Hacer que de inmediato esto genere un impacto productivo en Mendoza", dijo. Desde el Frente de Todos ya adelantaron que no están de acuerdo con esa idea y, aseguran, quieren que los recursos se usen para obras hidroeléctricas. "Lo que vemos es que volvemos a encontrar una oposición que poco aporta y poco tiene que aportar al crecimiento de Mendoza", aseguró el intendente de Capital.

Desde el oficialismo cargan contra Alberto Fernández a la hora de buscar culpas por las dudas con Portezuelo. "El que tiene la gran responsabilidad de responder es el presidente, no busquemos responsables acá adentro. Si no se hace Portezuelo el responsable es Alberto Fernández", aseguró Ulpiano Suarez.

El intendente adelantó en la entrevista que se lanzará en Ciudad un plan de inversión en conectividad para mejorar el acceso a Internet y hacerlo a la vez menos costoso. "Es fundamental, porque hablamos mucho de ampliar las posibilidades. Nos sentamos con el sector privado, con las empresas de Internet. Establecimos reglas claras para la inversión en materia de fibra óptica para garantizar mejor conectividad en todo el departamento. Es una inversión de 10 millones de dólares en 6 meses para posicionar a la ciudad como una de las de mayor conectividad", adelantó.

