La categórica respuesta de Cerruti sobre un sorpresivo comentario de Cristina Fernández de Kirchner

El sábado durante un acto por el aniversario de la guerra de Malvinas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sorprendió con un dardo dirigido a la vocera de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. El comentario de Cristina fue inesperado porque Cerruti es una persona de su confianza. Esta mañana, al ser consultada al respecto la vocera presidencial le bajó el tono a la discusión y dijo que lo tomó como un chiste.

Específicamente, Cristina Fernández de Kirchner dijo que le regaló al presidente el libro "Diario de una temporada en el quinto piso". “Para que después la vocera no diga que no le regalo nada”, disparó luego. Para muchos, el comentario fue una crítica a los dichos de Cerruti semanas antes, cuando dio a conocer que la vicepresidenta no le había contestado los mensajes al presidente luego del ataque contra su despacho el día que se trató en Diputados el acuerdo con el FMI.

La vocera presidencial dejó claro que no tomó el comentario de la vicepresidenta como un tirón de orejas, sino más bien como una humorada.

"Fue un chiste. Conozco hace muchos años a la vicepresidenta y conozco su humor. Por lo tal, lo tomo como lo que fue. Un chiste. Compartimos el sarcasmo y el sentido del humor", dijo de forma tajante la funcionaria.

Además, fue consultada sobre comentarios de líderes de la oposición contra el Gobierno o dudas respecto al estado de relación entre los integrantes del Frente de Todos.

"No vamos a hacer comentarios de declaraciones. No soy una comentarista de declaraciones", esgrimió.