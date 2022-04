Fuerte cruce en televisión entre el alfil de Milei y un dirigente social

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, protagonizaron anoche un tenso cruce en televisión mientras discutían sobre los efectos del polémico acampe piquetero que se realizó la semana pasada en la Avenida 9 de Julio para reclamar más planes sociales. En ese intercambio no faltaron las chicanas, los insultos e incluso las amenazas.

La discusión en el programa A Dos Voces, del canal TN, fue abierta por Eduardo Belliboni, quien acusó a Ramiro Marra de integrar un espacio de "ultraderecha" que reivindica la dictadura militar, y lo trató de "facho y chiquilín". Por su parte, el legislador libertario trató a los dirigentes sociales piqueteros de ser "unos delincuentes que no respetan el Código Penal", y acotó: "No hay que darle nada a los movimientos sociales. Lo único que hacen es cometer delitos".

Aunque pasaron unos minutos donde la conversación transitó por buen puerto, la situación volvió a ponerse tensa cuando Marra disparó una amenaza: "No querés aceptar que son unos delincuentes. Bueno, vamos a hacerles una demanda colectiva". En respuesta, Belliboni aceptó el desafío y lo chicaneó: "Fijate de dar bien la dirección porque la otra vez te equivocaste. Ni una carta documento sabés mandar y menos sabés escribir. Te tendría que dar vergüenza".

"Mi objetivo actual es que vos vayas preso. Vas a terminar preso", indicó el principal colaborador de Javier Milei. Cuando el líder del Polo Obrero le dijo "tomátela" y esbozó una sonrisa, Marra le retrucó: "No tenés que reírte. Si estás nervioso no tenés que reírte como lo estás haciendo. Tenes miedo. No te preocupes. Alguna vez nos íbamos a tener que plantar. Hoy es ese día".

En tanto, Belliboni buscó humillar a Marra tratándolo de "payaso cómico", a lo que el libertario respondió con furia: "Soy peligroso y me tenés que tener miedo". "Bueno, dale. Cuando vaya preso, visitame. No fumo, pero vení a visitarme”, bromeó el referente del Polo Obrero. "No visito delincuentes".

"¿Sí?, ¿vos no lidias con delincuentes?, mirá de quienes te rodeas, Marra. Sos un payaso. Te reís de los otros. No sabes ni lo que es estar al lado de un pobre. Yo hace más de 50 años que milito", aseguró Belliboni. "Vos sos el que se junta con la casta. Vos y tus compañeros son los que sacan fotos con (Juan) Grabois, se sacan fotos con el Gobierno. Usan a la gente con necesidad para beneficio propio. No ves una persona de bajos recursos ni cuando vas al microcentro", contraatacó Marra.

Ya en el cierre del programa, Belliboni concluyó que "los barones del Conurbano son quienes explotan a los trabajadores. En vez de tomar trabajadores bajo convenio, los súper explotan y les pagan 16.500 pesos, que paga el Estado nacional. Esos son realmente una casta, algunos hace 30 años están en las intendencias".

Por su parte, Marra insistió en atacar al dirigente social: "Vos no representas a los pobres. No tenés por qué estar negociando en nombre de los pobres. Si nosotros fuéramos Gobierno, vos irías preso sin duda alguna. Ustedes lo único que hacen es tirar piedras y usar palos. Se te acabó la joda, sabelo. Basta de joderle la vida a la gente".