Un senador de Juntos por el Cambio liquidó al Gobierno nacional por la falta de gasoil

La falta de gasoil ya es un hecho. Debido a políticas energéticas del oficialismo, el componente que tracciona el campo desapareció en parte del mercado nacional. Las cosechas de maíz y soja están en riesgo asío como las divisas que éstas aportan al país.

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, denunció hoy la falta de gasoil en Córdoba. “Hace una semana y media que en Córdoba tenemos problemas para levantar la cosecha gruesa. No es un verso. Eso es lo que está pasando y nosotros estuvimos 48 horas paseándolo al presidente de Chile. Alberto Fernández tiene que estar pensando en cómo resolver esto porque es la única plata que va a entrar a este país. La que podamos meter con la cosecha gruesa”, exclamó preocupado el legislador.

Luis Juez

Luego, Juez vapuleó al gobierno por la falta de interés en la crisis del gasoil. ”Son los únicos dólares que van a entrar a Argentina. No hay nadie que esté pensando en esto. El secretario de Energía estaba boludeando en Salta en un festival de ponchos. No sé qué carajo hacía en vez de estar concentrado en este tema que es gravísimo. Los gringos tienen que levantar la cosecha gruesa porque la semana que viene empieza a llover”, explicó enojado el político cordobés.

En el mientras tanto, diversos cortes en ruta fueron apareciendo debido a la falta de resolución del problema del desabastecimiento de gasoil.

Asimismo, el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, comentó la situación en Twitter.

La locura es total pic.twitter.com/ccEdfwGoWS — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) April 6, 2022

Por último, el senador opositor, Luis Juez, sentenció: "¿Te das cuenta dónde está nuestra dirigencia política? Algún técnico interesante debería tomar decisiones, decir “che, no, mirá, que nos falte para la navidad pero no ahora porque los únicos dólares que van a entrar en la Argentina van a tener que ver con la cosecha que saquemos del puerto. Andá a ver lo que pasa con las terminales portuarias, están con colas de kilómetros porque no tienen combustible”.