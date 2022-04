Denuncian qué esconde el proyecto para aumentar una hora de clases

Juan María Segura es asesor, consultor y experto en innovación y gestión educativa. Habló en MDZ Radio sobre el proyecto que impulsa el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, para aumentar una hora de clases por día. Dijo que en total implican 38 días más de escuela en el año.

¿Es mejor para la educación tener más cantidad de horas de clases? "En abstracto por ahí sí, pero a efectos prácticos ya está demostrado que mayor cantidad no necesariamente conduce ni a mayor equidad ni a mayor calidad", comenzó afirmando.

Consultado sobre qué entiende él que el Gobierno pretende con esta iniciativa, Segura dijo que "en principio, por las declaraciones del ministro Perczyk, seguro generar un fondo adicional para que el proceso de tener en funcionamiento el sistema educativo sea más oneroso, más caro".

"Si esto prospera en el Consejo Federal de Educación, que tengo mis dudas, va a generar más costos. Esa es la única garantía. Y me animo a confirmar que no conducirá a tener un impacto en la calidad de los aprendizajes de los chicos en el sistema", siguió.

El entrevistado justificó aquello en que en el Consejo Federal participan los 24 ministros de educación de las provincias y el ministro nacional, pero la responsable última de implementar es la jurisdicción. "Ahí juega no sólo la infraestructura sino también la política, la misma que cuando quiso llevar por ley el ciclo escolar de 180 a 190 días, no pudo. Entonces, no veo que políticamente prospere el acuerdo en el Consejo y aún si así fuera no creo que después acontezca", sentenció.

Desde su conocimiento, el consultor dijo que, de prosperar este proyecto, en una escuela de jornada simple en vez de comenzar la el día escolar a las 8 será a las 7, siendo que se sabe que cuanto más temprano empiece la jornada peor es lo que se aprende, por la propia biología de los estudiantes.

"Yo creo que el Gobierno está convencido de que las políticas que no le generan rechazos en el ámbito educativo son aquellas que tengan implícito el principio de que más es mejor. Ejemplo de esto es que Perczyk dijo 'acabamos de repartir 8 millones de manuales' y las eternas promesas son construir más escuelas. Siendo que, al final del día, no es eso lo que le preocupa a la gente, sino que en este sistema los chicos no aprenden", finalizó Segura.