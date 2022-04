Axel Kicillof le marcó la cancha a Alberto Fernández con una frase contundente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, admitió que se atraviesa "una situación delicada" en materia económica, por lo que destacó la necesidad de "reforzar las medidas estatales para mejorar ingresos de los trabajadores y controlar precios". En ese sentido, envió un mensaje por elevación al presidente Alberto Fernández, al asegurar que se deben "tomar medidas muy decididas" y que "no hay que tener miedo con esto".



"Hubo cuatro años de macrismo, dos de pandemia. Comenzábamos el proceso de recuperación y apareció el conflicto bélico que generó un descalabro mundial", expresó el mandatario provincial en declaraciones a Radio 10, en las que además analizó que "hay que trabajar sobre precios e ingresos".



Al referirse a las lecturas políticas que se hicieron ayer en algunos medios después de que durante un móvil televisivo dijera que "en el conurbano y el interior no da más la situación social", Kicillof aseveró que "intentan fomentar división y marcar conflictos". "Ayer me preguntaron en una nota cómo veía el tema precios y dije que es muy preocupante", indicó.



En ese contexto, el gobernador dijo que "hubo una mejora en los índices de empleo, de pobreza, de la economía y del salario, pero nuestra tarea ahora es seguir caminando en el sentido de esta recuperación y crecimiento pero marcando que después de la pandemia a nivel mundial no hubo mejoras en las condiciones distributivas sino más concentración", y agregó que "a eso se sumó la guerra, que descuajeringó los precios y la provisión de alimentos y combustibles".



Asimismo, advirtió que ello no puede derivar "en un deterioro de los ingresos en los trabajadores". Kicillof ponderó "todas las medidas que se tomen en el terreno de impedir aumentos de precios y empuje los ingresos salariales" y evaluó que "la gente va recuperando trabajo, pero el sueldo no alcanza por los aumentos de precios".



Por eso, el gobernador sostuvo que se deben "tomar medidas muy decididas" y que "no hay que tener miedo con esto" ya que "sectores que recuperaron empleo o actividad que genera ingresos ven peligrar esto por el aumento de precios".



En esa línea, consideró preciso "trabajar en la cadena de formación de precios y de valor", apuntó que "cuando la economía empieza a reactivar, hay que estarle encima al tema para que no haya ventajas" e insistió en que "después de 6 años complicados, hay una guerra, y hay que fortalecer las medidas de cuidado del bolsillo y de los ingresos".



"Ayer dije en un mensaje al FMI no se puede hacer un ajuste. Quienes tenemos responsables de dirigencia no tenemos que tener miedo de enfrentar intereses", subrayó.



Por otra parte, Kicillof contó algunas de las políticas que implementa su administración para combatir la suba de precios como los mercados y ferias bonaerenses, "a los que ya adhirieron 76 municipios, con 1.200 productores incorporados"; el impulso a 18 frigoríficos municipales, para evitar costos de traslados; y las ferias minoristas en mercados mayoristas.



"Es importante que intervenga el Estado", cerró.