Thomas disparó contra el SUTE y dijo en qué escuelas de Mendoza debutará la extensión horaria

Después de varias semanas del anuncio del Gobierno nacional, que tiene la intención de aplicar una extensión horaria de 60 minutos más de clases en las escuelas, Mendoza estudia en qué tipo de colegios intervenir. El titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, aclaró que no será en todas las instituciones y además dijo que habló con el SUTE respecto al tema.

La intención del Gobierno mendocino es aplicar esta extensión (en la provincia será solamente de 30 minutos), en colegios que no tengan doble turno y que se está armando una propuesta nacional para ver cómo se adapta a eso la DGE y en qué establecimientos poder cumplir la medida.

"Todavía no estamos en tiempo de convocar a la paritaria por este tema, hay que arreglar muchas cosas antes. Cuando se cambian las condiciones laborales, hay que paritarlo nuevamente, no hay dudas de eso. Pero el Gobierno nacional aún no ha llamado a paritarias para aplicar esto", indicó Thomas en conferencia de prensa en el departamento de Malargüe.

A lo que agregó: "He hablado en forma personal con Carina Sedano, secretaria del SUTE, sobre este tema. Lo que queremos es poder operativizar una propuesta nacional y para eso estamos consultando a las líneas formales de la DGE para ver en qué escuelas podemos hacerlo lo antes posible. Pensamos que lo ideal sería en escuelas que no tengan doble turno, que tengan una sola jornada".

"Hay que analizar el tema del transporte y la realidad de cada docente", sumó y luego disparó contra el sindicato de docentes por la queja sobre no ser notificados aún sobre la modificación de la paritaria provincial: "Me parece que no estamos en épocas en Argentina para hacer problemas donde no hay. Acá estamos analizando la medida de dar media hora más de clases que es algo bueno, es una política buena".

En la previa de lo que será la apertura de Sesiones Extraordinarias y el discurso del gobernador Rodolfo Suarez, el SUTE y otros gremios de Mendoza se manifestarán en las inmediaciones de la Legislatura pidiendo la reapertura de las paritarias por la suba de la inflación en el país.