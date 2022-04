Luis Juez sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Ella tiene miedo"

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, opinó sobre la maniobra inconstitucional de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para obtener un consejero más en el Consejo de la Magistratura y la denuncia realizada ante la Justicia. En diálogo con MDZ, Juez reveló qué le diría si la tuviera enfrente y si cree que van a meter presa a la presidenta del Senado. También, el senador cuestionó la falta de objetividad por parte de la vicepresidenta.

- ¿Le sorprendió la división del bloque del Frente de Todos que propuso Cristina Fernández de Kirchner?

-La ilegalidad siempre te tiene que sorprender porque nos habituamos a que el que tiene poder pueda actuar con ilegalidad. Eso no te puede dar tranquilidad. Siempre la ilegalidad genera sorpresa. Siempre la marginalidad en la toma de decisiones y el favoritismo y la falta de objetividad te tiene que generar sorpresa. ¿Cómo no nos va a sorprender que la presidenta tome una decisión pensando más en su situación personal que en la del conjunto? Claro que genera sorpresa.

- ¿Cree que Cristina Fernández de Kirchner va a terminar presa?

-Yo no pretendo que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, pretendo que rinda cuentas. Yo no soy quién para meterla presa, soy Juez de apellido nada más. Serán los jueces de la constitución y el tribunal por jurisdicción que deberá evaluar la prueba y determinar en qué lugar tiene que estar. Ella deberá dar explicaciones como cualquier ciudadano común. Lo que no podemos tolerar, permitir y admitir es que en la Argentina haya gente por arriba de la ley y otros en ella. Es una locura el precepto de que Cristina por ser la vicepresidenta pueda estar por encima de la ley. El día que admitamos eso, se acaba el concepto de democracia tal como lo entendemos. Y nos costó mucho conseguirla. No es una interpretación caprichosa e individualista que puede tener alguien.

- ¿Qué le diría si la tuviera enfrente?

-Si la tuviera enfrente le diría que cumpla con la ley, que es el principio básico de autoridad. Para poder ejercer autoridad lo que tenés que hacer es predicar con el ejemplo. Que dé el ejemplo. Es lo básico para cualquier funcionario ocupe el rango que ocupe. Lo primero que tenés que hacer es predicar con el ejemplo. Vos no podes exigirle a la gente que respete la ley, autoridad y justicia y vos no hacerlo. Es muy difícil eso, genera un favoritismo frente al soberano.

- Dijo que no le tenía miedo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿ella tendría que tenerle miedo a usted?

-Ella tiene miedo, Cristina Fernández de Kirchner construye sobre el miedo y el terror, no sobre el respeto. A mí me gustaría respetarla. Yo le tengo respeto como autoridad pero me gustaría que entienda que no es infalible ni es la dueña de la verdad, que no podemos tolerar los caprichos. Esto es inadmisible en un sistema democrático por más poder que tenga un dirigente. Cristina construye sobre el miedo y el pánico. Esos liderazgos son tóxicos y a mí me espantan, no creo en el liderazgo autoritario.

- ¿A quién más le gustaría meter preso?

-Todos los que infrinjan la ley tienen que rendir cuentas ante ella. Vos, yo y mucho más los que tengan responsabilidades públicas. No es un discurso dirigido a Cristina, no hay nadie por encima de la ley por más poder que se tenga. Toda mi vida me he peleado con la gente que cree que está por encima de la ley. Me he peleado con amigos y tipos con los que he arrancado mi militancia política. Ahora pareciera que denunciar los favoritismos, las castas, fuera una cuestión. Hace 35 años que lo hago. Es la historia de mi vida. Siempre me peleé por actos éticos. Lo mío no es un acto de oportunismo. Exijo que la ley la cumplan todos.