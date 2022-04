Lilita Carrió: "Soy una vieja y casta política"

Con la presencia de, entre otros, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli, el presidente de la UCR bonaerense y del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, el diputado nacional Hernán Lombardi, el intendente marplatense Guillermo Montenegro, y la diputada nacional Karina Banfi, Lilita Carrió cerró este sábado por la tarde el congreso provincial de la Coalición Cívica en Mar del Plata.

En su extenso discurso, Lilita Carrió dio una clase política en donde hizo un fuerte llamado pidiendo la unidad de la coalición opositora, Juntos por el Cambio.

El discurso de Carrió tuvo varios guiños hacia Javier Milei, la figura que hoy encarna el tema de debate más fuerte dentro de la opisición de cara al 2023, conforme avanza la construcción de las diferentes alianzas políticas. En el inicio de su alocución, Carrió lanzó una fuerte definición: "Soy una vieja y casta política", en clara referencia al economista.

Más adelante, también aseguró que: "Tenemos que ser factor de la unidad, de una unidad amplia, pero no juntando lo que no se puede juntar". Si bien aclaró inmediatamente que en su frase no se refería a Milei, quedó claro la referencia a la polémica que ocupó el centro de la escena en la última semana.

En el encuentro de tono festivo, Carrió dio, como es su costumbre, una suerte de lección de moral y ética política, basada en los preceptos constitucionalistas como suele ser su estilo, haciendo un fuerte hincapié en la necesidad de que Juntos por el Cambio se mantenga unido en un contexto de épica republicana en la búsqueda de un cambio profundo en la sociedad argentina.

Poco antes de su discurso, Carrió tuvo un encuentro con la juventud de su partido, en donde también se trataron temas que tienen que ver con la coyuntura política a nivel nacional.