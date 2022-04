Un ministro de Alberto Fernández pidió que en el Frente de Todos dejen de sentirse perdedores

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, pidió a los integrantes del Frente de Todos que dejen de posicionarse como "perdedores", de cara lo que podría ocurrir en las elecciones presidenciales de 2023. En ese sentido, deslizó que no debe haber rupturas en el espacio.

“No tengo ninguna duda de que hay 2023. Pero tenemos una cuestión de que vamos a perder. Y si salimos a la cancha con ‘vamos a perder’, vamos a perder, no hay ninguna duda. Primero, el convencimiento”, comentó a Radio 10.

“Nos matamos por las cosas que no podemos resolver o que todavía no pudimos hacer. Tenemos problemas con la inflación, es cierto, con el precio de los alimentos, pero Mauricio Macri, más allá de no haber hecho nada de nada, tenía 54% de inflación”, contrastó.

Sobre las internas que transita el Frente de Todos y su cercanía histórica a Cristina Fernández de Kirchner, antes de asumir como ministro en reemplazo de María Eugenia Bielsa en noviembre de 2020. “¿Quién tiene dudas de que yo soy del espacio de Cristina y trabajo con Alberto Fernández de la mejor manera?. Y acotó: "¿Qué militante quiere que se rompa la relación entre Alberto y Cristina? Desconozco”.

“Los argentinos y los sectores vulnerables, los que más sufren, confían en nosotros, no es que perdieron la esperanza y que como perdieron la esperanza le van a dar la derecha a Macri para que los vuelva a hundir un poco más. Está en nosotros y este es un partido en que la pelota la tenemos nosotros, ahora tenemos que construir, dar soluciones”, manifestó Ferraresi.

“Nosotros no tenemos que comentar la realidad, tenemos que transformar la realidad. A veces pasa que algunos comentan una realidad y a esa realidad tenemos que transformarla. Todos queremos que los argentinos vivan mejor y hablamos de un gobierno nacional y popular. Tenemos que ejecutar y corregir lo que nos falta corregir”, sostuvo.