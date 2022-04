El insólito motivo por el que Mauricio Macri quedó afuera del Mundial de bridge

El expresidente Mauricio Macri no pudo jugar el último partido de la Selección Argentina en el mundial de bride por un problema de salud. Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia y la Selección Argentina quedó eliminada en la primera rueda de la etapa de knock out donde se definirá el título.

Macri había sido anunciado en el lado "Sur" dentro de la dupla que tendría bajo su responsabilidad el destino del conjunto albiceleste en la categoría Senior de la 45° edición del certamen de este complejo juego de naipes. Su compañero iba a ser Pablo Lambardi.

"Lástima que Mauricio tenía una pequeña conjuntivitis y no pudo jugar el último partido, perdimos contra los suecos que es un equipo muy fuerte. Estuvimos muy cerca. Macri fue uno de los dos mejores jugadores del equipo por rendimiento", aseguraron quienes compartieron esta semana de competencia con el expresidente.

Luego de haber enfrentado a 22 de los 23 equipos inscriptos en la categoría Senior, la Argentina estaba en el noveno lugar, con 250.75 puntos. Suecia, su rival de este domingo, era séptima. Por eso, el equipo albiceleste estaba obligado a ganar para poder meterse entre los primeros ocho y clasificar a la etapa de eliminación directa.

Ante el problema de salud de Macri, quienes tomaron su lugar fueron Carlos Lucena y Walter Fornasari. Después de un buen arranque (llegaron a ganar 19-13), los suecos dieron vuelta el tanteador en las últimas rondas para imponerse por 37-25.

Tras su participación, Macri hizo una analogía entre el bridge y la vida: "Mahatma Gandhi usó el bridge para explicar sus creencias. Decía que el kharma (destino predeterminado) era igual a la mano que se recibe en la mesa y el dharma (acción del hombre) es la forma de jugarla. El hombre no está sujeto a un destino establecido porque tiene la facultad de jugar su mano, y lo puede hacer bien o mal".

El próximo evento de la disciplina está programado para septiembre en Polonia. Pero en caso que por algún motivo el país europeo no pueda albergarla, la sede suplente es Buenos Aires.

Macri comparte el puesto 336° en el ranking mundial senior y está en el top 7 de la Argentina en la escala que lidera Walter Fornasari (217° del planeta).