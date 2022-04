Rodolfo Suarez desafió a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y le abrió las puertas a Javier Milei

Rodolfo Suarez fue contundente al opinar del fenómeno Milei, que hace menos de una semana estuvo en Mendoza. No le cerró las puertas de Juntos por el Cambio, pese a la negativa del frente para sumar nuevos partidos en el manual de buenas prácticas aprobado en la Mesa Nacional.

"Si Milei coincide con la propuesta de gobierno que haga Cambiemos, sí. Yo creo que en la medida en que se pueda competir, todos dentro de una PASO, si Milei quisiera competir. No creo que Milei quiera competir dentro de las PASO de Cambiemos y si él no quiere competir, que compita por afuera", dijo Suarez. A lo que sumó: "Somos todos de la casta, él también es de la casta, porque hoy día también la política se juega siendo un outsider. También es parte del espectáculo, es un showman. Pero creo que la política tiene que ser más, tiene que estar fuera del show, por decirlo de alguna manera".

Por otro lado, opinó sobre el liderazgo de Macri dentro de Juntos por el Cambio. "Para determinar eso están las elecciones primarias. Por supuesto, si Macri quiere competir, que compita. A mí me gustaría mucho que haya un presidente radical. Hay que competir dentro de este gran espacio. Como dije recién. La gente es la que decide", sostuvo en una entrevista a Clarín.

Sobre su relación con Alberto Fernández, fue tajante: "Yo he tenido dos audiencias por escrito con el presidente y aún no he logrado hablar con él. No he podido. He intentado hablar con ministros y con gente del entorno por el tema Portezuelo del Viento, pero no tengo diálogo como tienen otros gobernadores".

Luego, hizo referencia a la interna dentro del Gobierno. "Yo creo que es un lujo en un país en el que ocurre lo que ocurre. Un país que tiene la inflación que tiene, y la inestabilidad económica que tiene. Donde la gente la está pasando mal, donde las altas esferas de un gobierno nacional están enfrentadas de esta manera, creo que es un lujo que se están dando que no se pueden dar".

Por último, en un pingpong de preguntas y respuestas declaró: "Mi sueño es que no haya pobreza",