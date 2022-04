Mesa judicial: procesaron a funcionarios y exespías por la "Gestapo"

El juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó y trabó embargos por 10 millones de pesos al intendente platense Julio Garro, al senador provincial Juan Pablo Allan, al ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas y al ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Patricio Grassi. Además, tomó las mismas medidas para los exespías Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra. En tanto, a los empresarios que participaron de la reunión de junio del 2017 les dicto la falta de mérito, al igual que al ex ministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante.

Kreplak los acusa, en un fallo de cerca de 250 páginas, por el delito de prevaricato contra la Administración Publica y de violar la Ley de Inteligencia al ser, según el juez, “participes necesarios” en acciones de inteligencia. Las penas previstas por este delito son de tres a diez años de prisión. El magistrado resolvió que el proceso sea sin la prisión preventiva de los imputados.

Desde el PRO Provincia de Buenos Aires emitieron un duro comunicado en el que acusan al kirchnerismo de buscar la impunidad del “Pata” Medina; repudian el procesamiento dictado por el juez y se solidarizan con los dirigentes de Juntos por el Cambio, afirmando que son perseguidos políticamente. Sobre el fallo del juez Kreplak, sostienen que da un mensaje confuso a la sociedad.

El comunicado expresa: “Repudiamos el procesamiento a dirigentes de nuestro espacio en la causa por supuesto accionar contra Juan Pablo 'Pata' Medina. Este fallo brinda un mensaje confuso a la sociedad, convirtiendo a nuestra provincia en el 'Reino del revés'”.

En otro de sus párrafos piden que la Justicia se comprometa con la realidad que viven diariamente los bonaerenses y que no sigan "la agenda de impunidad que intenta imponer el Gobierno". También apoyan a los dirigentes procesados y cargan contra los funcionarios y políticos que garantizan la impunidad de delincuentes: “Nos solidarizamos con los dirigentes de Juntos por el Cambio que están siendo perseguidos. A su vez, rechazamos la actitud de los dirigentes políticos que durante años miraron para otro lado -garantizando la impunidad de los mafiosos vestidos de sindicalistas- y hoy señalan con el dedo. Debería darles vergüenza”.

Por su parte, en declaraciones periodísticas, el intendente platense se refirió a su procesamiento: “Vivimos en un país que es el reino del revés, donde terminas procesado por poner la cara y escuchar a la gente que era extorsionada”.

Julio Garro agregó: “Yo debería estar orgulloso del procesamiento, porque haber defendido a los platenses del ‘Pata’ Medina me tendría que poner contento. Ahora tendría que llegar a mi casa, abrazar a mis nenas y que el día de mañana me digan ‘estoy orgulloso de mi viejo’. Sin embargo, estoy triste porque siento que vivimos en un país que es el reino del revés. El bueno pasa al lugar del malo y el malo al lugar del bueno. Parece que es más negocio hacerse el gil que hacer lo que hay que hacer”.

Por último, el intendente platense dijo: “No me arrepiento, yo estaba esperando el procesamiento, ya lo sabía, pero estoy súper tranquilo porque defender a los platenses del ‘Pata’ Medina me permite apoyar tranquilo la cabeza en la almohada”.

MDZ hablo con el senador provincial Juan Pablo Allan, uno de los siete procesados por el juez Kreplak. El legislador bonaerense calificó de injusta la decisión del juez y se mostró confiado de que se revierta la situación en una instancia superior: “Estoy confiado de que en instancias superiores se revertirá esta decisión judicial totalmente injusta. El ejercicio de la función en cumplimiento de nuestros deberes no es delito”.

Juan Pablo Allan agregó: “Hicimos lo que nos correspondía, como legislador en mi caso, comprometernos para terminar con la extorsión sindical que tuvo de rehén a la ciudad durante 20 años con la complicidad de los distintos gobiernos. Escuchar a las víctimas y brindar todo nuestro apoyo no puede ser considerada una ilegalidad“.

En tanto los concejales platenses del Frente de Todos, al conocer el procesamiento del intendente y el senador provincial, pidieron “que se pongan a derecho y no obstaculicen la investigación”.

En las próximas horas, se espera que los siete procesados por el juez Federal Ernesto Kreplak apelen a una instancia superior.