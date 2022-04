Una diputada de Juntos por el Cambio respaldó los dichos de Elisa Carrió sobre Mauricio Macri

Ayer se reunió la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y ratificó su unidad, al tiempo que desmintió un acuerdo con Sergio Massa y descartó una alianza con Javier Milei. Maricel Etchecoin, diputada de la Coalición Cívica y presidenta del Congreso Federal ARI, estuvo presente en la reunión y hoy dio más detalles en Uno Nunca Sabe, el programa de MDZ Radio. Además, se refirió también a los dichos de Elisa Lilita Carrió sobre Mauricio Macri.

Primero se le planteó a la diputada, tras las declaraciones mediáticas de ayer, que la ciudadanía entiende que la política está pensando en 2023 antes de ver cómo encarar los problemas que hoy tenemos. "Coincido en que no son tiempos electorales y hay una ansiedad que no acompaña a los problemas que tenemos cotidianamente: inflación, trabajo, inseguridad. Por eso, desde Juntos por el Cambio venimos trabajando de manera coordinada con todos los partidos buscando consolidar propuestas. De hecho, la mayor parte de la agenda de ayer estuvo abocada a este tipo de trabajo", respondió.

En ese sentido, manifestó que "estamos enfocados, comprendiendo el momento en el que estamos. En el Congreso, con un interbloque que funciona y que ha puesto freno a innumerables propuestas del Ejecutivo que atentan contra la división de poderes y que buscan impunidad, también hemos trabajado de manera responsable y consciente en un momento de muchísima debilidad del Gobierno para abordar una solución al FMI y con un gran compromiso de Juntos de no votar aumento de impuestos. Así que la agenda nuestra está muy abocada a los problemas".

Con respecto a la integración a la coalición de Javier Milei, Etchecoin aseguró: "Ayer abordamos un manual de buenas prácticas sobre cómo funcionar dentro de Juntos y entre ellos estaba que cualquier incorporación debe contar con la anuencia de todos los miembros que conforman esta alianza. Entonces, se abordó el tema, pero Javier Milei ha dicho muchas veces que no quiere estar en Juntos por el Cambio".

La diputada de la Coalición Cívica entiende que "hay que conversar algunas ideas que dice Javier Milei y que no tienen una real solución. El país que piensa él está diseñado para el 20% de los argentinos. Busca privatizar la educación, entonces sólo aquellos que puedan pagarla accederán a ella. Los jubilados, ¿en qué van a cobrar?, ¿en criptomonedas?, preguntó irónicamente. Además de que a mí su carácter me genera dudas, su imposibilidad de conversar con un otro que piensa diferente, una imposibilidad de abordar el fracaso o los errores y una exaltación que a mi me genera dudas -insistió- en cuanto a cómo puede ser como gobernante, no sólo presidente".

¿Está garantizada la unidad?, se le preguntó a Etchecoin, porque Lilita Carrió dijo que si Mauricio Macri es candidato ella no lo va a votar. "No lo dijo así literalmente, pero cada uno de los miembros de Juntos por el Cambio tenemos diferentes opiniones sobre quién puede ser el candidato de Juntos, por eso existen las PASO".

Coincidió, además, en que no es un hecho menor que un integrante no vote a su candidato, pero aseguró que "dentro de las opciones, Lilita Carrió dijo que no es una opción que podríamos apoyar y votar".

Entonces desde MDZ Radio insistieron: ¿Usted votaría a Mauricio Macri? "Estamos en una posición distinta a donde hoy está parado Mauricio Macri y coincido con Lilita Carrió en que hoy no lo votaría. Pero no habrá un candidato único, estamos hablando de las PASO, donde habrá diferentes candidatos dentro de Juntos. Pasadas las Primarias, habrá un candidato único y todos lo acompañaremos". ¿Incluido Macri? "Si gana las PASO, sí, acompañaré ese proceso", concluyó.