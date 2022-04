El golpe que Gerardo Morales le asestó a Mauricio Macri vetando a Javier Milei

Desde su llegada a la presidencia del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales logró adquirir un protagonismo muy diferente al de sus antecesores. Se lo ve hiperactivo, obsesionado por poner al radicalismo como la fuerza más gravitante en Juntos por el Cambio y, si llega, apunta a ser el candidato a presidente de la coalición. Ayer lo volvió a demostrar, según comentaron a MDZ fuentes del encuentro de la Mesa Nacional de JxC en la Fundación Hanna Arent. El gobernador de Jujuy fue con el objetivo de terminar definitivamente con las especulaciones sobre Javier Milei y sus vínculos con los “halcones” del PRO. Especialmente infringirles una derrota interna a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Es una torpeza política poner en un comunicado que se le cierran las puertas a un dirigente que no quiere ingresar a JxC”, admitió anoche el senador provincial Joaquín De la Torre. La movida de Morales, que contaba con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, fue más un tiro por elevación apuntando a Mauricio Macri y Patricia Bullrich que contra el diputado libertario. “Mauricio y Patricia son los dirigentes que están más cerca de Milei y mucho más lejos de Morales”, dice un vocero del PRO.

Realmente el economista libertario en ningún momento había analizado la posibilidad de acercarse a la coalición opositora. En todo caso contestaba con la chicana que estaba dispuesto a recibir a los “halcones” y al peronismo federal. Por eso la repercusión del comunicado generó enorme entusiasmo en La Libertad Avanza. “No se dan cuenta que con esto nos levantan el precio y encima terminan blanqueando que están preocupados por nuestro crecimiento en las encuestas”, comenta una fuente.

Macri y Bullrich llegaron tarde a la reunión y, según voceros de JxC, estaba todo cocinado. “Patricia estuvo de acuerdo con la idea, pero no con volcarla en un comunicado, es más no quería firmarlo”, agregan los voceros. Uno de ellos comentó enojado: “esto es un disparate, es como declarar persona no grata a un dirigente que no está robando votos, no lo hicieron ni con Sergio Massa, con quien negocian varios entre ellos Morales”.

De todas formas, el clima interno en JxC está empeorando por tantas internas cruzadas. La mayoría de la primera línea se dedican a hablar mal de los otros en charlas off the record con periodistas. Incluso, varios dirigentes del PRO aseguraban anoche que la movida del gobernador de Jujuy contra Milei “fue una hábil estrategia para pasar a segundo plano las versiones de sus negociaciones con Massa por los miembros opositores en el Consejo de la Magistratura”. Otro fue más contundente: “Su desmentida es poco convincente y acá somos muchos los que creemos que es cierto”.