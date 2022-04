Una senadora ultra K destrozó a la Corte y propuso una reforma delirante

Una Corte Suprema de 24 miembros propuso la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó que los actuales integrantes del Máximo Tribunal deben ser sometidos a juicio político. El embate del kirchnerismo contra el Poder Judicial se ha recrudecido y es el tema principal en la agenda de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para Di Tullio la Corte Suprema funciona más "como partido judicial" que como poder y es "parte de una coalición de derecha" que tiene "como jefe" al expresidente Mauricio Macri.

"La Corte tiene que ser de muchos miembros. De por lo menos uno por provincia, que sea bien federal, que represente todos los intereses de Argentina y que sea paritario", apuntó Di Tullio y aseguró que de esa forma se "evita la concentración de poder".

"La vida de los 45 millones de argentinos está en las manos de cuatro señores que hacen de jueces de la Corte Suprema. No les digo ni cuatro jueces, ni cuatro señorías, ni cuatro magistrados porque no se lo merecen. No tienen honorabilidad para ese cargo", opinó la legisladora del kirchnerismo.



"La Corte Suprema juega más como partido judicial que como un poder y además legisla en contra de la Constitución. Dos de esos cuatro jueces (en referencia a Carlos Rosenkrantz y al presidente del órgano Horacio Rosatti) aceptaron ingresar por decreto violando la Constitución", agregó en declaraciones a la radio Futurock.



Por otro lado, dijo que son "cuatro señores que se votan a sí mismos" y acusó a Rosatti de "tomar por asalto" el Consejo de la Magistratura "para no mover a jueces que no quiere mover porque son sus amigos o sus soldados".

El presidente de la Corte Horacio Rosatti.

"Hoy veo un partido judicial que forma parte de una coalición de derecha que lo tiene de jefe a Mauricio Macri que siempre ha necesitado del poder judicial para no pasar por ningún juzgado. ¿O ustedes conocen a alguien que tenga mas procesamientos por delitos económicos, fraudes, robos, estafas, contrabando que el expresidente en este país?", se preguntó.

Este martes el Senado comenzó a debatir una serie de proyectos de ley que introducen modificaciones a la conformación de la Corte Suprema de Justicia, como el aumento del número de sus integrantes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.



Por otra parte, la legisladora afirmó que es necesario una reforma del máximo tribunal de justicia y aseguró que conoce personas dentro de la oposición que coinciden en que "necesita ser modificado" y afirmó que nadie en este país cree "que nos merecemos esta Corte".



Di Tullio dejó claro que si fuese por ella "le iniciaría juicio político a los dos jueces que aceptaron por decreto" el cargo y "sobre todo" a Rosatti. "La semana pasada pedí juicio político a Rosatti a través de una nota al presidente de Diputados", finalizó esgrimiendo que "en cualquier parte del mundo" la actuación del titular del máximo tribunal "sería un escándalo y no durarían ni dos minutos".