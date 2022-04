“Un banquete” que dejó afuera a la educación

Por redes sociales, La Renga, la banda oriunda del barrio porteño de Mataderos, comunicó este miércoles la suspensión del recital en la ciudad de La Plata, por problemas de salud de Chizo, cantante y uno de los líderes del grupo. Bien es sabido que La Renga es una de las bandas de rock más convocantes de los últimos tiempos y miles de seguidores de todo el país la acompañan generando revuelo donde vayan. Desde el sábado, la ciudad de La Plata no es ajena a esta situación. Vecinos, comerciantes y, ahora los estudiantes de todos los niveles se vieron perjudicados por el descontrol que genera el recital.

Pese a la suspensión del evento, cientos de esos seguidores están dando vueltas por las inmediaciones de la zona, algunos pasaron la noche acampando en la rambla de la avenida 32, pese al temporal y otros durmieron en sus vehículos. Otros, en cambio, se enteraron de la situación antes de llegar a la Ciudad de las diagonales. La banda comunicó la suspensión pasado el mediodía.

Los vecinos de la zona del Estadio Ciudad de La Plata, ahora Diego Maradona, se mostraron aliviados por la suspensión del recital que iba a realizarse un día de semana y manifestaron su descontento por este tipo de recitales, sobre todo, por la fecha. Algunos se preguntaban si es necesario cerrar la zona desde las 8 de la mañana, un día de semana, complicando el tránsito y la vida diaria de miles de platenses.

Una vecina indignada, madre de 2 estudiantes, le decía a MDZ: “Los pibes están perdiendo otro día de clases. A Kicillof no le importa si no, no hubiera alquilado el estadio para un recital en día de semana”. Y se preguntó: “¿Es necesario cortar todo desde las 8 de la mañana?”.

Nelson Herrera, inspector jefe distrital de La Plata de la Dirección General de Educación de la provincia de Buenos Aires, ante la presión mediática que originó la suspensión de clases por el recital, dijo que las clases se dictarán con normalidad en todos los turnos de los cinco colegios vecinos al estadio y que se montó un operativo con la Policía para garantizar la seguridad de alumnos, padres y docentes. Agregó, deslindando responsabilidades: “Me comuniqué con la gente de Control Urbano Municipal para averiguar como iba a ser el operativo, quienes confirmaron que el mismo iba a comenzar pasado el mediodía“. Y agregó: “La prioridad para nosotros es que haya clases, nunca informamos al territorio sobre la suspensión de las clases”.

Además, el funcionario provincial confirmó que esta mañana se dictaron clases en los cinco colegios lindantes con el estadio Ciudad de La Plata y añadió: “Desde Provincia no se tomó la decisión de suspender el turno tarde en los colegios de la zona”.

Lo cierto es que muchos padres de las escuelas vecinas al estadio decidieron no mandar a sus hijos al colegio y otros, caminos a la escuela, volvieron ante el impresionante operativo policial montado en la zona y el temor a un enfrentamiento con los fanáticos, algo que ocurrió el sábado pasado.

En tanto, los colegios de más de quince cuadras a la redonda del estadio no corrieron la misma suerte. MDZ hizo un relevamiento en la zona. Los colegios, en su mayoría de gestión privada, tomaron la decisión de no dictar clases en el turno tarde. La comunicación a los padres se hizo por intermedio del cuaderno de notificaciones y en el chat de padres y madres del colegio. Al consultar los padres a qué obedecía esta decisión, la respuesta fue contundente: "Para resguardar la seguridad de alumnos, padres y docentes".

Una de las escuelas de las inmediaciones del estadio Ciudad de La Plata.

Por otra parte, antes del mediodía, desde la cuenta oficial de Twitter de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense culparon al municipio por querer suspender las clases.

En el día de ayer, el intendente platense, Julio Garro, deslindó responsabilidades, cargando contra la provincia: “Después de conocer la decisión de suspender la jornada escolar por un recital, nos pusimos a disposición del gobierno de la Provincia para garantizar el normal dictado de clases”. Y agregó: “Se solicitó a la Provincia que se revea esta medida, atento a que el Ministerio de Seguridad de la provincia y la empresa organizadora del show confirmaron que están dadas las garantías de seguridad para poder desempeñar correctamente el normal desarrollo de las clases a lo largo de este miércoles en las instituciones educativas linderas al Estadio Ciudad de La Plata”.

El jefe Comunal platense aclaró: “La decisión fue tomada de manera unilateral e inconsulta por parte de las autoridades de la Dirección General de Educación de la provincia. Quienes dispusieron de momento la suspensión de las clases en los establecimientos de la zona”.