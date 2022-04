La única intendenta PRO le pegó a Axel Kicillof y pide no pensar en candidaturas

Soledad Martínez recién empieza a participar de la mesa grande de los intendentes del PRO y de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Si bien viene con una trayectoria muy importante, en la que recorrió todos los escalones de la escalera electoral, empezando por concejal, llegando a diputada nacional, todo entre los 25 y los 30 años, hoy, sin llegar a ser una "mujer de las cuatro décadas", ya se encuentra a cargo de uno de los municipios con mejor calidad de vida del continente, Vicente López.

En una extensa nota con MDZ, la jefa comunal, que reemplaza a Jorge Macri de manera interina en el día a día municipal de Vicente López, habló de todo, y también relató su relación política con el Frente de Todos y el gobernador Axel Kicillof.

Una buena parte de la dirigencia política sostiene que el gobernador Axel Kicillof no genera cercanía con los problemas cotidianos de la gente y que su forma de presentarse siempre está más vinculada con la bajada de línea política o como un gran hermano bonaerense. ¿Tenés esa misma impresión?

Creo que hay una gran distancia entre los que vivimos en la Provincia y el gobernador. Hay un equipo de Gobierno que no está a la altura de las circunstancias. No se si es distancia, apatía, desconocimiento o incapacidad. Pero por algo de todo esto yo puedo afirmar que en la Provincia no estamos mejor que hace dos años. Creo que estamos peor. Si a esto le sumo la falta de un diálogo concreto, para encontrar soluciones, todo es peor. Por supuesto que Vicente López no necesita tantos recursos provinciales como otros y gracias a las tasas de los vecinos financiamos buena parte de nuestras obras y avances. No sólo tenemos que intercambiar un mensaje de WhatsApp. Creo que es imprescindible planificar qué puede hacer la Provincia con un municipio como este.

Soledad Martínez junto a Jorge Macri.

¿Tampoco ves un programa regional, que abarque, por ejemplo, los municipios que tienen costa en el Río de la Plata, o que lindan con la Panamericana, para poner dos cuestiones geográficas ineludibles?

No. No lo veo. No existe. Ojalá lo haya, pero desde hace dos años no se ve nada de esto. No están a la altura de gobernar la provincia de Buenos Aires, y como dice Jorge Macri, no es una Provincia inviable, sino que las actuales autoridades la hacen inviables.

¿Qué opinas del 6x6 lanzado como acción de gobierno?

Es lamentable que todo lo hagan como una chicana política y luego no solucionen nada. Nosotros casi todo lo financiamos con fondos propios y lamento que en el desconocimiento de Vicente López que tienen nos ponga un sesgo discriminatorio, más allá de que, reitero, todos los ministros te hablan, te responden, pero no lo hacen como parte de un proyecto general sino que lo hacen como una respuesta puntual a una inquietud particular.

¿Cómo ves la interna por la que atraviesa Juntos y la superposición de opiniones que hay con respecto a las candidaturas? Sólo provocan más angustia…

La realidad no resiste discusiones de candidaturas ni proyectos personales. Tenemos que presentar un proyecto colectivo y realmente digo que no me interesa nada la elección del año que viene y la tarea que tenemos por delante en la Provincia y el país es muy importante. Soy muy crítica de los que imponen discusiones políticas partidarias y personales, promoviendo candidaturas sin dar certezas sobre lo que tenemos que hacer.

La pandemia dejó al descubierto la caída de una clase media y el grado de necesidades que tenían un montón de personas que, al principio, nadie suponía que había en Vicente López. ¿Cómo procesaron todo ese cambio de paradigma social?

Es cierto que la Pandemia nos hizo sobrepasar dos años durísimos, donde muchos vecinos perdieron su trabajo, redujeron sus ingresos y se achicaron en los gastos. Postergamos todos nuestros sueños. Pero nosotros como municipio además de desplegar un gran servicio de apoyo y compromiso, asistimos a casi 20.000 familias, cuando antes sólo llegábamos a las 4.500 y hoy estamos, en promedio, en 7.500. La crisis pandémica y la posterior que trajo aparejado la política oficialista nos golpean fortísimo, pero también soy optimista con el crecimiento que estamos viendo en Munro, donde se armó un nuevo polo gastronómico, o en otros barrios, que nos llenan de esperanza. Hay que dejarlos hacer y dejar trabajar a la gente, nosotros no vamos a clausurar y cerrar nada. Los dejamos ser libres y que les vaya bien, que ganen plata y que nosotros no lo castiguemos por eso.

¿Cambió algo de ser la mano derecha y el auxilio todoterreno del exintendente Jorge Macri durante muchos años a ser, directamente, la intendenta de Vicente López?

Cambia la responsabilidad pero no la tarea. Desde el inicio acompaño a Jorge, aporto mi experiencia y desde hace meses que llevo adelante esta responsabilad. Todo lo hago con muchas ganas, optimismo pero también con la tranquilidad de tener un equipo compacto, sólido, y el respaldo de Jorge que siempre está presente.

El piso de la gestión era muy alto, ¿cómo se hace para ponerle más gas a algo que ya está alto?

Nuestro desafío es continuar con el trabajo de siempre pero que siempre tiene un nuevo desafío. Sí aceptamos que estamos mejor, que nuestros servicios no son los mismos que en la mayoría de las localidades del Conurbano, pero siempre tenemos la obligación de ser mejores en Salud, Educación, Seguridad y mantenimiento del espacio público, por ejemplo.

¿Cómo ves esta nueva etapa donde las paridades cuentan y hasta los liderazgos son muy difusos?

Para la paridad de género todavía falta mucho, solo somos 10 intendentas de 135 municipios. Espero que cuando avancen los años seamos muchas más. Sí es un momento de renovación política en los municipios, y la primera se hizo en 2011 y desde ahí se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Jorge (Macri) le impuso otra mirada a la gestión municipal y nuestra generación tiene el gran desafío de llevar adelante las demandas nuevas que nos generan nuestros vecinos.

En los municipios como los tuyos creo que lo mejor que pueden hacer es pasar desapercibidos, porque la gente no necesita mucho del municipio.

Entiendo tu punto pero no tenemos que pasar inadvertidos. Lo menos importante en la Municipalidad de Vicente López es el municipio, y lo importante ocurre más allá del municipio, pero como eje central tenemos que cumplir con los requerimientos básicos y concretos que tiene un estado municipal, siendo lo menos invasivos posibles pero estando muy cerca, presentes, acompañando en los momentos que hay que acompañar y no poniendo obstáculos para los que vienen a invertir, vivir y generar empleo.

El PRO, a pesar de haber ubicado a una vicepresidenta y una gobernadora, es bastante machista a la hora de establecer candidatos y referencias. Vos vas a ser una de las pocas que salen de este molde y hoy sos la única intendenta de tu espacio. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo transitás con tus pares intendentes la discusión diaria?

No siento ninguna diferencia ni por género ni por edad, pero sí creo que falta mucho por recorrer en el reconocimiento y en cada una ganarnos un lugar. Dicho esto, admito que tanto Mauricio como Jorge Macri han sido muy generosos, abiertos y nos dieron muchísimas posibilidades de crecer y de realizarnos en este espacio. No creo, por sobre todo, en el que te den algo solo por ser mujer o cubrir con un cupo. Soy una defensora del mérito, con ganarte un espacio por tu esfuerzo y logros. Igualmente, con el resto de los intendentes siento que tengo un buen vínculo, aunque a algunos a los que veo aún muy lejanos con el tema de género. Lo hablo con todos, pero fundamentalmente con los de mi mismo espacio y yo tomo como obligación también incorporar a las mujeres de manera mucho más activa en la política.