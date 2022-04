La intrincada tela de araña que teje Daniel Orozco con otros intendentes para ser gobernador

No es una línea interna dentro de Cambia Mendoza ni amenazan con romper pero se juntan y hay gestos públicos en medio de la incertidumbre del año preelectoral donde ya hay varios dirigentes lanzados para la gobernación. El intendente de Las Heras Daniel Orozco, quien ya avisó que quiere ser gobernador, tiende puentes con otros jefe comunales como el de San Martín, Raúl Rufeil – quien salió ayer públicamente a reclamar al Gobierno provincial por la inseguridad- y el de San Carlos, Rolando Scanio, quien no es radical. De esta manera, intenta aglutinar a dirigentes que no responden a la conducción del radicalismo que está en manos del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, quien reporta al senador nacional Alfredo Cornejo.

En su carrera para la gobernación, Orozco visita todos los días distintos departamentos. Esa situación la habló con Cornejo hace unos meses: recorrería la provincia pero siempre dentro del frente Cambia Mendoza. El líder radical lo habilitó pero le pidió que cuidara el Gobierno y que no tirara consignas en contra de la gestión de Rodolfo Suarez. Ese pacto está vigente.

El fin de semana pasado, por ejemplo, estuvo en General Alvear, en Malargüe, en San Rafael y en San Carlos con distintas actividades y una agenda completa de trabajo. Conversa, se junta a comer con los intendentes, y hacen actividades públicas. De hecho, la lectura que hicieron algunos radicales, de la advertencia pública de Rufeil sobre “la inseguridad en San Martín”, - más allá de la legitimidad del reclamo- es que estuvo relacionada con su vínculo con el intendente de Las Heras quien es su colega no sólo por el cargo sino también porque ambos son médicos.

orozco en San Carlos junto a Rolando Scanio

En marzo, por ejemplo, estuvieron ambos en Las Heras recorriendo una planta de residuos. "En el marco de un ambicioso plan Ambiental que viene desarrollando la Municipalidad de Las Heras, este jueves, en el Parque Industrial Las Heras quedó inaugurada la Planta de acopio y clasificación de material reciclable denominada Centro Verde Las Heras. Participó en calidad de invitado el intendente de San Martín Raúl Rufeil, quien tiene un férreo interés por el cuidado del medio ambiente y una grata relación con esa comuna mendocina”, replicó un periódico del Este mendocino tomando como fuente prensa del municipio de San Martín.

A diferencia de Orozco que no se puede reelegir porque ya cumplió dos mandatos consecutivos en la comuna, Rufeil tiene la posibilidad de aspirar a un período más. En ese sentido lo alientan a que se presente “por peso propio”, es decir no sólo ponderando su precandidatura dentro de Cambia Mendoza sino también por su reconocimiento en el departamento.

Hace tres días, Orozco en su intenso recorrido que hizo por el Sur y el Valle de Uco, llegó a San Carlos y en sus redes sociales reflejó su presencia en el departamento y su vínculo con el jefe comunal: “En San Carlos, junto a mi amigo el intendente Rolando Scanio participando del acto de georreferenciación de sitios históricos”.

El intendente de Las Heras junto a su mentor Julio Cobos

Con el proyecto para cambiar el huso horario que impulsó el diputado por Unión Popular Jorge Difonso, - quien es el ex intendente de San Carlos y a quien reporta políticamente Scanio- , el diputado nacional Julio Cobos replicó la iniciativa a nivel nacional especialmente porque él lo hizo cuando fue gobernador (2003-2007). Orozco llegó a la intendencia hace 8 años con el aval de Cobos y también salió a apoyar el texto para atrasar una hora el reloj durante los meses de otoño e invierno y ahorrar energía. El Gobierno de Suárez, en cambio, negó esa posibilidad asegurando que el tema no estaba en agenda.

Por ahora, como falta mucho tiempo para las elecciones de 2023 son sólo reacomodamientos dentro del frente oficialista pero que ya generan movimientos internos.