Un intendente de Cambia Mendoza le exigió al ministro de Seguridad más "actitud"

En una entrevista con MDZ Radio, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, le pidió "actitud y compromiso” al Ministerio de Seguridad dirigido por Raúl Levrino por la “violencia e inseguridad” que padecen los vecinos de la zona este. Además, el funcionario manifestó que su comuna necesita que la fiscalía del distrito de Palmira funcione también durante el fin de semana, ya que “la ciudad es más grande que el municipio de Junín y los vecinos necesitan respuestas de la Justicia”.

A pesar de que Rufeil conforma las filas de Cambia Mendoza, su reclamo fue contundente. “No importa la bandera, soy un funcionario público y pido más actitud por parte del Ministerio de Seguridad para prevenir el delito. Estoy a favor del bienestar de la comuna y por eso exijo seguridad para todas las familias trabajadoras del municipio, en especial, para las familias rurales que viven al día y sufren el robo de sus pertenencias, cuando llegan a sus hogares después de trabajar”, manifestó.

Por otra parte, el jefe comunal comentó que en San Martín funciona una fiscalía “ínfima” para las necesidades de los vecinos del municipio. Ante esto, Rufeil hizo hincapié en que en la localidad de Palmira, distrito que posee una superficie mayor al departamento de Junín, hay una fiscalía que trabaja de “lunes a viernes y los fines de semana, la delegación no presta servicio”. “Por ello solicito a Nación y al gobierno provincial que nos ayuden para terminar con la inseguridad que se vive en San Martín. Es doloroso, lo que sucede, me tomo el trabajo de recorrer el departamento para charlar con las víctimas y la policía no puede hacer nada, porque hay leyes que no les permite actuar”, afirmó.

Además agregó: “Tenemos la responsabilidad de canalizar esta problemática para trabajar en conjunto con las instituciones tanto nacionales como provinciales y responder ante esta conflictividad que padecen nuestros vecinos. Desde el municipio se ha trabajado para disminuir la inseguridad, pero no poseemos los fondos suficientes para terminar con la delincuencia y por ende hacemos público el reclamo”.

Asimismo, el intendente de San Martín detalló que, a través del trabajo de inteligencia contra la delincuencia que se realiza desde la comuna, se ha podido determinar que “los robos se han acrecentado en un periodo de 4 meses y que son bandas organizadas quienes delinquen en casas tanto rurales como la zona urbana”.

“Quiero más policías en la calle y quiero que los oficiales tengan actitud. Por eso reclamo que nos pongamos a trabajar, que actúen con premura los legisladores para generar políticas que sean funcionales y que le permitan actuar a las fuerzas policiales”, concluyó.