Explotó Gerardo Morales y denunció una gravísima traición dentro de JxC

Este miércoles Gerardo Morales desmintió nuevamente los rumores que corrieron sobre un supuesto acuerdo con Sergio Massa y responsabilizó al kirchnerismo por esa operación. Sin embargo, también culpó a algunos integrantes de Juntos por el Cambio a los que señaló como ideólogos de esta "infamia" y dijo que trabajan para romper el frente e irse con Javier Milei.

"La prioridad de la UCR es fortalecer Juntos por el Cambio. Quiero ratificar que no nos apartamos de eso", disparó Morales. "Afirmar que yo acordé el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner o algún proyecto de 19 miembros del Consejo de la Magistratura es una total falacia, una infamia y una mentira", manifestó ofuscado en una entrevista en Radio Mitre.

"El otro tema que se plantea es que yo habría acordado la designación de la diputada Roxana Reyes -en el Consejo de la Magistratura- para perjudicar la designación de Luis Juez del PRO por el Senado. ¡Es mentira! La designación de Roxana Reyes y las de Luis Juez le corresponden a la oposición por un fallo de la Corte", adhirió el gobernador de Jujuy.

Estuve en @radiomitre dialogando y desmintiendo la información falsa que circuló sobre mi y la @UCRNacional con respecto a las designaciones en el consejo de la magistratura. pic.twitter.com/1iVveKKbKU — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 27, 2022

Si bien apuntó contra el kirchnerismo también deslizó una traición interna en el frente opositor. "Es una operación del kirchnerismo pero no descarto una operación de algunos sectores de JxC -que yo los llamo extremos- que quieren un acuerdo con Milei y quieren que se quiebre Juntos por el Cambio", subrayó.

A pesar de que se negó a dar nombres, dio a entender que los dardos estaban dirigidos a los "halcones" del PRO. “Han salido los trolls que ya conocemos y que trabajan también en nuestras campañas de JxC a subirse a esto, porque hay algunos sectores de JxC que están equivocados, que son extremos y que privilegian más un acuerdo con Milei que a JxC”, esgrimió.

"El radicalismo no va a romper y no se va a apartar de esta línea conceptual en la cuestión del Consejo de la Magistratura y de la Justicia”, les dijo con claridad.

Sobre el diálogo que mantuvo con Massa dio algunos detalles. "Cuando antes de que partieran el bloque, Mario Negri me advierte que iba a haber una dilación, obviamente lo llamo a Sergio Massa y le exijo que cumplan con la Constitución y el fallo de la Corte. Luego de que se parten en dos, vuelvo a llamarlo, como lo hizo nuestro presidente de bloque, para exigirles que cumplan no solo en Diputados, sino que estábamos en contra de la maniobra en el Senado”, sostuvo.

“Yo no ando a escondidas, saben que tengo una relación de amistad con Sergio Massa, pero no comparto para nada la política”, reconoció. “Sergio Massa forma parte de un espacio con el que no compartimos, la prioridad de la UCR es fortalecer JxC. Lamento que haya llegado una información falsa al periodista que hizo la nota, pero yo quiero rechazarla terminantemente", finalizó.