Un peronista histórico elogió a la UCR y le marcó la cancha al PRO para 2023

En la quinta edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare se adentraron en la interna de Juntos por el Cambio, que aún no define candidato presidencial para 2023 provocando que la gente disgustada con las políticas del Frente de Todos, “viva angustiada, ya que la oposición no está cumpliendo con su rol político”. Además, los especialistas analizaron las repercusiones de la ley que quiere nacionalizar el control del agua.

La Mesa del Poder entrevistó por MDZ Radio a Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y líder del Peronismo Republicano. Pichetto insistió con la idea de una candidatura presidencial de Mauricio Macri en 2023, siempre dependiendo del contexto económico y político del país. Al mismo tiempo, el funcionario determinó que el radicalismo entendió “el mensaje que pide la sociedad” y que el PRO deberá tomar cartas en el asunto acerca de “quiénes serán sus próximas fórmulas presidenciales pensando en las primarias del año próximo”.

Pichetto y lo que necesita Juntos por el Cambio

Miguel Ángel Pichetto insistió en que Juntos por el Cambio tiene que unificar un discurso político para dar esperanza a un electorado que está perdido y que exige definiciones de la oposición pensando en 2023. Por esta razón, el líder del Peronismo Republicano elogió a la Unión Cívica Radical al dar a conocer que presentarán a un candidato que los representará en las primarias del próximo año. “El radicalismo entendió el mensaje y el PRO necesita determinar quiénes serán sus candidatos. Por ende, necesitamos unificar nuestro frente a través de un plan político más que económico. Porque un plan político integra lo civil y lo financiero, también da instrucciones del rumbo hacia donde se irá y le da al electorado esperanza. No estoy criticando al PRO, ni a Juntos por el Cambio, sino que reflexioné sobre el volumen de candidatos que hay en la coalición y por eso necesitamos una decisión antes de noviembre”, comentó.

Por otra parte, Pichetto atacó al Frente de Todos, y en especial a Cristina Fernández de Kirchner, por la dilación para integrar los representantes en el Consejo de la Magistratura y cambiar luego la representación a un integrante de su bancada. “En el Congreso, la palabra tiene valor y rompieron las reglas”, dijo Pichetto haciendo referencia al cambio de último momento de la vicepresidenta, que decidió dividir en dos bloques al Frente de Todos en Senadores para obtener otro miembro en el Consejo que nombra y controla las funciones de los jueces.

No hay vuelta atrás: el Frente de Todos se disuelve en 2023

La relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no tiene vuelta atrás, tampoco existe posibilidad de reconciliación. Según Pichetto, la vicepresidenta, pensando en 2023, orientará su plan político y económico hacia un proyecto centro izquierda, con un Alberto Fernández cada vez más alejado. Además, el líder del Peronismo Republicano criticó la política tarifaria clasista que pretende el oficialismo implementar en este semestre, para discriminar entre “los que tienen más van a pagar más y los que tienen menos tendrán menos cargas tributarias”.

Noticias Relacionadas Mesa del Poder: el momento incómodo en el que todos necesitan de un adversario para crecer

Al mismo tiempo, la Mesa del Poder examinó que toda la política que emprenda el Frente de Todos estará pensada para que los sueldos no pierdan frente a los índices inflacionarios que salen mes a mes, porque es la única estrategia que tienen para las presidenciales del 2023, sabiendo que este año posiblemente no puedan concretar los proyectos presentados en Diputados y Senadores:. Es decir, "la renta inesperada”, el blanqueo abierto para “aquellos que fugaron capitales con el dinero del FMI” o la reforma a la Corte Suprema. Todo esto, principalmente, a causa de que Juntos por el Cambio no votará otro más impuestos y que ya ha manifestado que la AFIP no tiene instrumentos para rastrear esos capitales”.

Nacionalizar el agua: la nueva grieta entre las provincias del FdT y del JxC

Se analizó también en la mesa la travesía por Israel que realizó la delegación argentina encabezada por ministros de la nación y junto a gobernadores tanto del Frente de Todos como de Juntos por el cambio, para estudiar estrategias sobre el cuidado del agua. El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro anunció que avanzará con un proyecto de ley para nacionalizar el control de los recursos hídricos. Por ende, una nueva grieta se está por generar entre un sector de gobernadores del oficialismo que ven con “buenos ojos, la jurisprudencia de Wado de Pedro” contra la férrea oposición del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que todavía no tiene una respuesta acerca sí nación le permitiría llevar a cabo la construcción de “Portezuelo del Viento” o utilizar el dinero ahorrado para construir obras que beneficiaría al sector productivo cuyano.

La Mesa del Poder edición nacional

El programa analiza la política y la sociedad con prestigiosos periodistas de Mendoza y Buenos Aires, sumado a la participación de invitados . El mismo se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 en MDZ Radio.