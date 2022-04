Rodolfo Suarez: "Con los problemas del país, esta pelea nacional es irresponsable"

Rodolfo Suarez está en un momento clave de su gestión, si se la midiera en el tiempo. Ya entró en ese espacio en el que el final se vislumbra más cerca que el principio y en dónde, cómo le sucede a todos los gobernadores de Mendoza a esta altura del mandato, la imposibilidad de ser reelecto le dispara la disputa interna por la sucesión.



Pero también el tercer año permite evaluar dónde está parado y qué cosas restan por resolver en un escenario político, económico y social a nivel nacional más que complejizado. “Con la inflación que tiene Argentina y con los pobres que tiene, la pelea del presidente y su vice es sumamente irresponsable”, descarga, aunque admite que, como consecuencia de esa disputa, la provincia está siendo menos discriminada a la hora del reparto de recursos.



El gobernador accedió al diálogo con MDZ horas antes de partir hacia Israel, país en el que se encuentra por estas horas participando de una gira junto a mandatarios de provincias vecinas y funcionarios del gobierno nacional, en dónde se está buscando recoger experiencias acerca del manejo del agua en esa región del mundo. El viaje puede resultar condición ideal para que Suarez comience a vislumbrar el futuro de Portezuelo del Viento, ya que va a tener la posibilidad de convivir algunos días con Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro del Interior que es un engranaje importante en esta discusión entre Mendoza y la Casa Rosada que está entrando en la etapa de las definiciones.



Precisamente el futuro de esta obra, sirvió de disparador para la entrevista que anticipa asimismo algunos temas que Suarez abordará el 1 de Mayo próximo que formarán parte de su mensaje ante la Asamblea Legislativa.





- Gobernador, ¿qué va a hacer finalmente con Portezuelo del Viento?



- En este momento Portezuelo está en manos del presidente. Todas las provincias presentaron sus escritos y es él el que tiene que decidir. Tiene tres opciones: decir que sí, decir que no, y otra es decir que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. En el caso de que suceda esto último hará que la obra demore mucho tiempo, siendo optimista dos años. Pero transcurrido ese período y finalizado ese estudio, vamos a volver al mismo punto en el que estamos ahora. Es decir, quién aprueba esos estudios. ¿Lo hace el comité ejecutivo del COIRCO? ¿O lo hace el Consejo de Gobernadores de ese organismo? En definitiva, podemos pasar dos años y tener el mismo problema que ahora. Nosotros decimos que los estudios ya están aprobados y La Pampa dice que lo tiene que aprobar el Consejo de Gobernadores. En un mundo donde hay inflación en dólares, si transcurren dos o tres años, nosotros estaríamos perdiendo doscientos millones de dólares si esperamos Por eso en el escrito presentamos que, si el presidente opta por ese camino, le pedimos que nos deje utilizar ese dinero en otras obras. No solamente en obras hídricas para generar energía, sino también para generar obras para potenciar el uso del agua además de generar energía.



- ¿Hay posibilidades ciertas de que efectivamente la Casa Rosada le autorice a la provincia eso?



- Está escrito, que es lo importante. Estamos ante una gran oportunidad en el caso de que el presidente nos llegue a autorizar esto. Por eso estamos convocando a los empresarios, a las universidades…

- Escuchándolo, da toda la impresión de que ya está pensando más en que no se va a hacer Portezuelo que en que efectivamente el dique se va a construir.



- Yo, en lo que estoy pensando, es en que el presidente no va a decir ni que sí ni que no. Estoy pensando en que el presidente va a buscar una salida salomónica, por llamarlo de alguna manera, y que en definitiva esa vía del medio nos puede llegar a perjudicar. Lo que sí pedimos, es celeridad en las definiciones.



- Con respecto a la celeridad ¿No se abre ahora un proceso que será demasiado largo hasta que la provincia defina qué hacer con esa plata en caso de que no se concrete Portezuelo?



- No. Porque cuando hablamos de institucionalidad de la provincia, tenemos proyectos. Lo que hay que hacer, como se hace en todos los países desarrollados, es que esos proyectos tengan su estudio acerca de cuál va a ser su impacto en la sociedad. Yo siempre doy un ejemplo: jamás debería haberse hecho el estadio de Paco Pérez en el Parque Una obra monstruosa que no tiene utilidad para la sociedad y que no tiene ningún uso, ni en lo deportivo, ni en el desarrollo desde lo artístico. Eso es lo que no hay que hacer, sin dudas. Ahora tenemos que avanzar en la impermeabilización de los canales, ganar territorio para cultivos . Y también tenemos que pensar qué cultivos. Por eso digo que esto tiene que ser una política de Estado. Y a eso es a lo que voy a convocar a todos.



- Por eso me refería a los tiempos ¿Todos esos proyectos no deberían ya estar analizados por el Gobierno?



- Está analizado y tenemos un banco de proyectos Lo que sí, el plan tiene que tener un consenso para sostenerlo en el tiempo para generar empleo, riqueza y desarrollo.





- Está bien. Pero más allá de que se abra la discusión a distintos sectores: ¿Cuál es en definitiva la idea del gobierno acerca de lo que hay que hacer con esos mil millones de dólares disponibles si no se hace Portezuelo?



- La idea del gobierno es optimizar el uso del agua y la generación de energía. Para que esta plata vaya generando recursos a futuro. Y obviamente esto tiene que ir de la mano de las reformas institucionales que estamos proponiendo, como la reforma de la Constitución.



- ¿En serio tiene expectativas de que salga la reforma de la Constitución? Ya van dos años y no hubo siquiera discusión legislativa del tema.



- Yo quiero que la discusión esté. Quiero discutir por qué tener dos cámaras legislativas cuando podríamos tener una ¿Por qué votar cada dos años? ¿Por qué no mejorar la autonomía de los municipios? ¿Por qué no dejar con rango constitucional la imposibilidad de tener déficit fiscal? Este debate quiero darlo y que lo voten a favor o en contra. Y si no conseguimos los dos tercios, preguntarle a quienes no voten por qué no lo hacen.



- Entonces ustedes van a someter a votación el proyecto.



- Nosotros queremos que se debata y que se vote.

-Pero la pregunta concreta es si, a pesar de que no hay acuerdo con el peronismo, lo van a votar de todas formas.



- Sí. Lo haremos en el transcurso del año. El 1 de mayo se abren las sesiones legislativas y nosotros vamos a provocar el debate. Ya no pueden decir que no tuvieron tiempo de verlo, o de estudiarlo. En la pandemia decían que no tenían tiempo de verlo y estaban todos en su casa. Ahí podían haberlo estudiado. Queremos que se debate y que se diga por qué no.



- Una reforma de tanta trascendencia ¿Puede sacarse sin acuerdo político?



- Los debates hay que darlos, No se puede decir no porque no. Este año no es electoral, no está planteada la reelección del gobernador porque me excluí, así que no hay excusa.



- ¿Hay chances de debatir algo en esta provincia?



- Para una discusión o debate se necesitan las dos partes. Yo quiero debatir, pero quienes tienen la llave para que esta reforma se lleve adelante es la oposición ya que necesitamos los votos de la otra parte. Si no la votan, bueno, no habremos tenido los consensos necesarios, Pero hay que decírselo esto a la sociedad. No hay que esconderse debajo de una banca sin dar el debate.



- La reforma educativa que planteó en 2020 está siguiendo el mismo camino...



- No hay una reforma en sí, lo que hay es un proceso de reforma. Lo que planteamos es el debate para ver cómo mejoramos la comprensión lectora de los chicos, su adaptabilidad y de hecho lo estamos haciendo. Cómo vamos a encarar la alfabetización de las generaciones futuras. No es una reforma que tiene que ver con el cambio de una ley.



- Pero originalmente el gobierno planteó la reforma educativa a través de un proyecto de ley



- Era una ley, pero es más importante que nosotros estemos ahora cerca de las trayectorias débiles, por ejemplo. La pandemia vino a poner de manifiesto la desigualdad y la vulnerabilidad que hay en muchos sectores. Nosotros estamos apuntalando mucho en el aspecto educativo a todo esto. Y ya hemos visto mejoras para que sigan dentro del sistema. No hace falta una ley para esto.



- ¿Cómo impacta en el gobierno provincial lo que está pasando a nivel nacional y el enfrentamiento dentro del Frente de Todos?



- Todo lo que sea un impacto negativo para el país lo es también para la provincia. Para ningún pueblo es bueno que un presidente y su vicepresidenta tengan la relación que tienen ahora. Esa disputa de poder, que ni siquiera es por un modelo de país, tiene que ver con otras cuestiones. Eso es muy malo para cualquier país. Con la inflación que tiene Argentina y con los pobres que tiene, esto es sumamente irresponsable. Eso viene a agravar la situación de pobreza y de inflación.

- ¿Y cuál es el rol de los gobernadores en medio de esta crisis?



- No existe una entidad de gobernadores como tal. Yo pertenezco a un espacio con el gobernador de Jujuy, el de Corrientes y el de CABA. Con ellos venimos marcando disidencias en muchísimos temas. Y después existen los gobernadores del espacio político del presidente y de la vice. Y otros que tienen que ver con otra identidad más provincial. Y después, otros de provincias muy fuertes, como Córdoba y Santa Fe, a los que también les cabe la disputa nacional. Este conflicto institucional nacional salpica a todos. Los gobernadores van a jugar su rol de acuerdo a la situación política en la que está cada uno.



- Pero más allá de esos alineamientos políticos, da la impresión de que ustedes son espectadores de la situación y no mucho más.



- Es que la pelea es muy grande. Esa es la palabra: espectadores. Porque eso somos. Y tanto, que el presidente hizo anuncios hace unos días en los que estábamos todos expectantes y nos encontramos con que van a destinar 200.000 millones en un IFE y crear nuevos impuestos. Esta es una situación que, después de las PASO, hasta ahora mantiene en vilo al país por su pelea.



- Durante la pandemia usted tuvo un juego nacional protagónico, pero después ese juego se apagó.



- Para mí, lo más importante es lo que pueda conseguir para la provincia. No es lo más importante mi carrera política, eso poco me interesa. Yo podría estar en los canales de televisión porteños y hacer grandes discursos, pero tengo enfocada toda mi energía acá. Yo ahora estoy concentrado en gestión, gestión y gestión. Y pedir, pedir pedir en Buenos Aires. En este río revuelto hay ganancia de pescadores. En este aspecto la pelea nos beneficia porque paró un poco la discriminación.

- Volviendo a la provincia. Se bajó mucho la ejecución de obra pública.



- Sí, sí, durante la pandemia se bajó mucho el ritmo de obra pública.



-Pero esa subejecución del presupuesto para obras ¿Se explica todo por la pandemia?



- Hubo una caída muy fuerte de la recaudación primero. Invertimos mucho en Salud porque había que priorizar una cosa o la otra. En esos momentos de incertidumbre priorizamos la salud, pero hicimos una apuesta al turismo, a mantener todo abierto, a ser más flexibles que el resto del país. Eso resultó de manera positiva, pero no fue una decisión fácil de tomar.

- Precisamente ahora que el turismo aparece casi como la única salida económica fuerte de la provincia. Usted vino en su momento con una impronta muy fuerte de cambiar la matriz productiva.



- Y sigo.



- ¿Hasta qué punto? Y a esta altura ¿Lo va a conseguir? Porque da la impresión de que ese cambio de matriz productiva ya es complicado para su administración.



- Este tema hay que debatirlo seriamente. Durante la campaña lo dije siempre: nosotros teníamos que avanzar con la minería, porque nos iba a hacer crecer. Lo dijo también el PJ, lo reconozco. Y lo votamos juntos, podríamos haber hecho un cambio tremendo en Mendoza. Pero con una campaña difamatoria y mentirosa nosotros no pudimos obtener esa reforma, que sostuvimos desde el primer día de gobierno porque no había tiempo que perder con un cuarenta por ciento de pobres. Podríamos haber hecho un cambio tremendo, pero la campaña de miedo que se hizo provocó que la gente primara eso sobre nuestro proyecto que quizás tampoco pudimos explicar. Pero yo estoy convencido de que este es el camino, porque así ocurre en el mundo.



- En temas como estos es quizás donde se ratifican los liderazgos. Si está convencido de que es lo mejor para la provincia ¿Por qué no retoma la discusión de alguna manera?



- A ver.. Yo soy padre de cuatro hijos y estoy convencido de lo que tienen que hacer, pero a veces ellos no quieren. Mendoza no quiso la minería, salió el pueblo a la calle y yo soy empleado de la gente. A la gente en su momento le mintieron, y el miedo tuvo más difusión de lo que yo estaba planteando en ese momento, Pero hoy en día muchos se están cuestionando esto y creo que vamos a dar pasos importantes. Uno de ellos es Potasio Río Colorado: literalmente mi teléfono explota con llamados de empresas que quieren venir a radicarse en Mendoza.

- ¿Y por qué no se cierran esos acuerdos todavía?



- Se están cerrando. Una novedad: en junio voy a estar en Canadá, donde se desarrolla una de las ferias de minería más importantes del mundo, y allí vamos a ofrecer Potasio. Antes de fin de año vamos a estar definiendo quién va a ser el socio que va a trabajar con nosotros.

- Otro aspecto de gestión. Estuvo bien finalmente que la provincia pusiera plata en IMPSA?

- Yo creo que sí. Primero debo aclarar que la provincia no puso plata. Es plata que puso la Nación, que nos la adelantó a nosotros porque quería que fuéramos parte del proceso. IMPSA acaba de conseguir un contrato por 70 millones de dólares. IMPSA es la empresa más innovadora de la Argentina y da de comer a 700 familias y no voy a permitir como gobernador que se caiga



- ¿Pero es una empresa viable en el actual contexto?

- Totalmente. Si se solucionan los problemas con Venezuela y Yacyretá y empiezan a competir..

- Venezuela es en muy buena medida el responsable del estado actual de la empresa...



- Así es. Pero estamos hablando de setecientas familias y de muchas empresas que trabajan con ella, además Ya está consiguiendo contratos y tenemos que revertir esa situación.



- Otro aspecto clave de su gestión: la inseguridad . A esta altura está claro que es el segundo tema de preocupación de la gente, detrás de la inflación



- La corrupción también



- Sí, pero la seguridad es prioritaria y aquí la responsabilidad es del gobierno provincial.



- Por supuesto. Nosotros trabajamos con los datos, que son mejores, La tasa de homicidios bajó, pero yo siempre les digo a todos que es difícil hablare a la gente de tasas estadísticas. Sí, subió la tasa de hurtos, eso subió.



- Ahí está el problema actual de la inseguridad. Bajó la tasa de homicidios y robos a mano armada, pero creció y fuerte la cantidad de robos en la calles y en las casas, por ejemplo.



- El delito es multicausal. Subió mucho y eso tiene que ver con la situación económica, sin dudas.



- ¿Y con la gestión no?

- ¿Qué se puede hacer con hechos atroces? La seguridad no se soluciona con tener un policía en cada esquina, eso no existe en ningún lugar del mundo. Nosotros tratamos de hacer toda la inteligencia posible, pero repito: es difícil hablar de que se han bajado los homicidios entre otras cosas. Algunos hechos atroces que hemos visto generan miedo, generan temor y está bien que la gente tome todas las precauciones que tenga que tomar. ¿Qué es lo que estamos haciendo?, dotar a la fuerza de más tecnología, de recursos. Acuérdense de que cuando Alfredo Cornejo recibió el gobierno había más policías que balas, literalmente. Hoy en día estamos equipando permanentemente a la fuerza.



- Sí, pero había una diferencia en la forma de gestionar el área comparado con aquél momento. Cornejo era en sí mismo el ministro de seguridad.



- Sí, uno como gobernador está a cargo de todo.



- Está bien, pero en aquella oportunidad había una impronta particular del gobernador en esa área.



- Alfredo fue ministro de Seguridad. A mí, en materia de Seguridad, Raul Levrino me acompaña desde que era intendente de la Ciudad. En aquella oportunidad hicimos muchas cosas, sacamos los trapitos, logramos controlar a los motochorros, implementamos el código de convivencia para evitar los cortes...



- Hablaba más en aquellos años que ahora Levrino…



- Hablaba mucho más antes. En la pandemia bajaron los delitos y ahora Levrino...

- ¿No es algo muy singular que un ministro no hable, que no explique, que eluda a la Legislatura?



-Una cosa es la Legislatura, en donde se hace todo el circo de citarlo. ¡Está el ministro explicando y salen de la reunión para hablar con los canales de televisión! Nosotros estamos dotando a la Policía de lo que hay que dotarla: tenemos un altísimo índice de esclarecimiento de hechos. Pero bueno, tampoco basta con eso, la inseguridad es un gran problema.



- En materia electoral viene alertando de que no hay que discutir candidaturas dentro de Cambia Mendoza por ahora, pero el mundo sigue andando para los que quieren ser candidatos.



- Ese es un tema que le interesa a la política, a algunos empresarios y a los periodistas. No a la gente, la gente no está debatiendo estas cosas. Le importa poco.



- Es cierto, pero en ese ranking que menciona están los políticos primero. Ellos son los que se están moviendo.



- Está bien, pero eso es para los que lo hacen. Yo. no lo hago.



- ¿Y por qué la advertencia? ¿Qué es lo que le preocupa?



- Porque hay que tener empatía, la política no está dando las soluciones que la gente espera. ¿Cómo va a parecer alguien ante la opinión pública hoy preocupándose por su carrera política? Es una falta de respeto. Todo a su tiempo, cuando llegue el momento se verá.



- Su proyección política personal ¿Cuál es?



- Lo mejor que me puede pasar es poder seguir yendo al supermercado con mi mujer y mis hijos. Poder seguir haciendo una vida normal y que no me señalen por haber hecho las cosas mal. Ese es el mejor capital que puedo tener. No estoy trabajando para ninguna candidatura.



- ¿Cambia Mendoza se encamina a una ruptura en 2023 con la posible candidatura de Omar De Marchi por fuera de la coalición?



- Habrá que preguntárselo a él No es una respuesta que yo pueda dar, En lo personal, creo que al espacio hay que fortalecerlo. Están las PASO que es una buena forma de dirimir quién va a representar a este espacio. De Marchi está dentro del espacio, que está el partido de él a nivel nacional además, pero en una decisión que depende de él.



- ¿Pone en riesgo la continuidad del radicalismo en el poder qué De Marchi compita por ahora?

- Nooo, creo que no. Hoy no existe una persona que pueda llevar los votos para un lado o para el otro. Hoy, lo que se vota, es una idea de gobierno que está más allá de las personas. Nosotros, si hemos llegado juntos con el PRO, es porque hicimos una gran elección y nos debemos a esa gente que nos votó y espero que trabajemos en conjunto en ese sentido.



- ¿El mejor escenario para usted es que Cornejo vuelva a presentarse para gobernador? (Si esto sucediese, Suarez no solo lograría aplacar el debate interno por la sucesión, sino que además estaría en condiciones de garantizarse cuatro años como senador nacional)



- Es una decisión que tiene que tomar él. Nosotros tenemos una relación política muy estrecha en base a cómo tiene que funcionar el Estado. El tiene la posibilidad de ser candidato a presidente, o seguir como senador. Pero nosotros hemos logrado construir un espacio que le da a los mendocinos previsibilidad y buena gestión. Pero lo que decida hacer a futuro, habría que preguntárselo a él.



- ¿Y usted no se lo pregunta?



- Sí, pero no me contesta. (Se ríe)