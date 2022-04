El menemista aliado a La Cámpora que disputa poder dentro del PJ

Carlos Saúl Menem, el fallecido expresidente, fue su único referente nacional y su vida política dentro del peronismo ha tenido más que ver con gremialistas de los 90 que con el kirchnerismo. Sin embargo, hace años que viene trabajando con la líder de La Cámpora local, Anabel Fernández Sagasti. Se llama Raúl Villegas, es el jefe del PAMI de Lavalle y ahora planea disputar en una elección primaria la intendencia de Lavalle con quien designe el actual jefe comunal Roberto Righi como su sucesor.

Como contó MDZ, a la pelea interna que están dando el sector que comandan Righi y los hermanos Omar y Emir Félix (San Rafael), el kirchnerismo, conformado principalmente por La Cámpora y Unidad Ciudadana respondió con una amenaza real de internas en los departamentos que comandan sus rivales. Pero en Lavalle, donde Righi es intendente desde 2002, la situación es más compleja dentro del partido.

En diálogo con MDZ, Villegas sostuvo que: “No soy kirchnerista pero represento a un espacio que se llama Proyecto Lavalle que está conformado por el kirchnerismo y el peronismo tradicional. Lo integramos la UST (representado por el concejal Raimundo Laugero); Lucas Alvares (La Cámpora); Primero Lavalle, que yo lidero; Francisco Fusco que responde a Jorge Tanús; Guillermo Gambeta (Podemos) y Sebastián Corcho Brizuela, ex intendente. Él y yo nunca fuimos kirchneristas, de hecho yo provengo del menemismo”, cuenta.

En el 2003, con el nacimiento del kirchnerismo, Villegas apoyó la fórmula presidencial Menem- Romero y no Kirchner- Scioli. “En Lavalle y en Tupungato fueron los únicos lugares donde ganamos”, recuerda. No fue algo antojadizo. Su vida política desde la adolescencia estuvo ligada al ex presidente riojano. “En el 83 integré una agrupación que se llamó 17 de octubre que era de compañeros militares. La primera vez que lo vi a Menem fue en 1987 cuando el ex gobernador José Octavio Bordón lo trajo para la campaña”, recordó.

En pleno menemismo, Villegas fue concejal en 1993, alentado por dos gremialistas de esa extracción partidaria. “El Coco Cassia y Jorge Córdoba – petroleros- me empujaron”, dijo. Pero además, su vida en el peronismo está totalmente asociada a la militancia gremial por su trabajo en el PAMI. “Con Roberto Forquera armamos UTI (Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) en Mendoza. No le debemos nada al municipio. Todo lo hemos trabajado siempre desde el gremio”, advierte.

Aunque la relación con Righi es “cordial y amable” porque lo conoce del colegio en el distrito lavallino Gustavo André, sólo han compartido una situación puntual partidaria “Cuando él era vicepresidente del partido justicialista a nivel provincial entre los años 2016 y 2018, me impulsó como presidente a mi en Lavalle”, reconoció. Sin embargo, su jefatura actual en el PAMI de Lavalle se la debe más al ex gobernador radical Alfredo Cornejo y al ex presidente Mauricio Macri que a algún peronista. “Estaba trabajando en el PAMI delegación Mendoza y cuando en 2017 se jubiló el delegado de Lavalle, me ofrecieron a mi , a pesar de ser peronista, la delegación así que dejé la comodidad en Mendoza y volví a mi departamento. Después seguí porque hacía muchos años que venía trabajando con Anabel Fernández Sagasti”, advirtió.

“¿Qué sueña para Lavalle?”, le preguntó MDZ. “Hay que dedicarse a solucionar el tema de la desocupación y la pobreza, que son un problema grave. Hay que crear trabajo genuino y con mi experiencia en el PAMI lo vengo haciendo”, asegura.

Villegas expresa, además, que le interesa trabajar en la inclusión de las mujeres en el gabinete municipal. “Sólo hay dos mujeres y una es la esposa de Righi, Ana Menconi quien está a cargo de la Dirección de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos del departamento. También dice que “hay que abrir más el municipio, no sólo dar respuestas según el color político, hay que defender la democracia”.

La primaria, en este departamento que tiene 45 mil habitantes, se dará el año cuando lo decidan los gobiernos tanto provincial o municipal (es decir si es simultánea o no con los comicios nacionales). Por un lado encabezará Villegas y por otro, alguien que decida Righi quien ya no puede seguir postulándose como intendente porque hace 3 años se aprobó una ley que prohíbe que los jefes comunales estén en la gestión más de dos mandatos seguidos.

Suenan como los postulantes de Righi: el director de Obras Públicas del municipio, Rolando Romera; el diputado provincial electo Gerardo Vaquer y el jefe de Gabinete, Carlos Acosta.