Cómo define un reconocido politólogo la irrupción de Javier Milei

El politólogo y analista Mario Riorda viene anticipando desde sus redes sociales que la Argentina está yendo hacia “un escenario de tercios que gira hacia la derecha”. El consultor en comunicación política y estrategia electoral conversó con MDZ y explicó su mirada sobre las consecuencias del escepticismo y el rechazo de las sociedades a los partidos tradicionales. Sostiene que la irrupción de Javier Milei genera un “tripardismo imperfecto”.

¿Crees que el cocktail explosivo que se vive en la Argentina, con crisis política, inflación y malestar con la clase política, puede cambiar abruptamente el escenario electoral del año próximo?

Sí, totalmente, muchos de los datos que mencionas, constituyen técnicamente los elementos de lo que llamamos una crisis. Actualmente se están viviendo momentos de escepticismo como ocurrió hace más de una década en Europa y ahora se traslada a América Latina, con las características de la región: la ralentización económica prepandemia, otra la pandemia y como agravó todo y otro elemento es el aumento de la inseguridad. Las consecuencias es que todo lo que me representaba perdió credibilidad porque fallaron todos y se busca lo nuevo.

¿Lo nuevo sería lo que representa Jair Bolsonaro, el propio Donald Trump y Javier Milei en la Argentina?

Parte de los nuevo se ofrece al electorado violenta y agresivamente descalificando la institucionalidad política. Trump fue muy claro cuando ganó las elecciones, dijo que no se trató de una campaña electoral, sino de un movimiento. Estructura una representación de demanda distinta en la sociedad y las respuestas son mucho más movimientistas que partidarias. Sobre el malestar y el escepticismo castigan duramente al sistema político como nunca antes había ocurrido. Igual esta movida no sólo es de ultraderecha como Bolsonaro, Andrés López Obrador gana en México como una propuesta contra el viejo sistema del PRI y el PAN al que anticipándose a Milei los trataba como una casta que había fracasado.

Todo esto que describís en medio de la crisis regional, y en la Argentina en particular, genera más incertidumbre de lo habitual

Caminamos con incertidumbre, como si fuera poco esta crisis también está nutrida por formas de la representación política novedosas a las que no estábamos acostumbrados, ni conocíamos y estos fenómenos, aunque pierdan articulan el debate político. Son mojones ideológicos según una escritora norteamericana, aun cuando no sepan cómo definirse, se ubican detrás de estos dirigentes que irrumpen. Milei no sé si es un ordenador, pero si un mojón ideológico. Ordena lo discursivo, no sabemos si lo logrará finalmente en términos electorales. Pero al final todos los otros espacios políticos se acomodan de acuerdo a su discurso, como Vox en España.

¿Milei sólo es un dolor de cabeza para Juntos por el Cambio o también puede ser una amenaza para el Frente de Todos?

Hagamos la cuenta. Juntos por el Cambio sacó en 2019 40,20% y el año pasado obtuvo 41% y la izquierda quedó tercera a nivel nacional, gran parte de la fuga está en el votante del Frente de Todos. Ahora probablemente se empiece a estancar la coalición opositora. Por eso la irrupción de Milei establece claramente un tripartidismo imperfecto, como lo fue durante años en Mendoza el Partido Demócrata, un tercero cómodo pero que siempre era árbitro y mantenía su caudal electoral frente al peronismo y al radicalismo.