Quién es el cura villero que logró seducir a Máximo Kirchner y Juan Grabois

La movida de los curas villeros tiene una larga tradición en la Argentina desde los tiempos de la corriente de los sacerdotes para el Tercer Mundo en los años 70´cuando se percibía una fuerte radicalización en la Iglesia de la mano del padre Carlos Mujica y su vínculo con Montoneros. En la nueva generación se destaca cada vez más el cura Nicolás Angelotti que ha logrado cultivar un vínculo muy fluido con Máximo Kirchner, Juan Grabois y dirigentes piqueteros como Emilio Pérsico.

Angelotti, más conocido como el “padre Tano”, está al frente de la parroquia San José, en el partido de La Matanza, donde desarrolla una obra religiosa, comunitaria y un tanto politizada en un territorio hostil del conurbano. El padre Tano conoció al papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires hace varios años atrás. "Antes de entrar al seminario era Bergoglio el que me recibió, durante todo el seminario fue el arzobispo que yo tuve experiencia de vivir", cuenta en declaraciones periodísticas.

El mensaje de Francisco no es, sin embargo, escuchado "en el sentido amplio de la palabra", explica el padre Tano: "No se escucha y lleva a la práctica, no se escucha y se comulga, nos falta muchísimo en la Iglesia, en la sociedad civil, en los movimientos sociales, en la política, en los sindicatos, escuchar más al papa, hoy no le damos el lugar que podríamos darle para sacarle más jugo, más en Argentina".

Respecto a su vínculo con la organización social que conduce Juan Grabois dice que “uno se siente completamente en sintonía, convocado, comulgado, en sus opciones, en su camino, en su modo de organización, en sus valores. Fue un encuentro de comunidades, dos modos de organizar la comunidad: uno desde la fe para la justicia social; otro de un movimiento de trabajadores excluidos que se organiza en comunidad para, desde un lado más sindical, pero hay tantos puntos de encuentro", dice y subraya la importancia de organizar a la comunidad.

Una de sus frases más polémicas la expresó en plena pandemia: “Si hay tierra, la tierra es de Dios y está para compartirla. A mí no me hace el menor ruido ir a buscar la tierra para alguien que necesita un techo. Voy a buscarla a donde esté y me parece contraevangélico no hacerlo”. Por esta cuestión, hace un par de semanas que volvió a ser visitado por Máximo Kirchner y su mano derecha en La Matanza, Facundo Tignanelli. Fue una gestión en la que intercedió el camporista para colaborar en lo que era una disputa dentro de la Iglesia.

Hace tiempo que Angelotti, y el obispo Eduardo García, de San Justo -la diócesis de esa zona-, venían insistiendo en levantar un proyecto integral en un descampado abandonado de la zona, de 32 mil m2, ubicado en la avenida Crovara Nº 5650. Sin embargo, ese mismo lugar había sido otorgado, durante la gestión de Mauricio Macri, a la Fundación Cadena, que comanda el cura Pablo Guilardini, una ONG que viene trabajando en la zona desde hace 29 años. Increíblemente se inició una controversia entre Guilardini y el padre Tano por el control de esos terrenos.

Con la ayuda del camporismo, el padre Tano y García llevaron adelante una estrategia que desembocó en un dictamen a favor del Obispado, impartido desde la Agencia Administradora de Bienes del Estado, el mismo organismo que en el año 2018 le había entregado a la Fundación CADENA los terrenos.

Actualmente en el AABE el número dos es alfil de Máximo, Juan Debandi, y referente de La Cámpora en Tres de Febrero. La habilidad política de Angelotti logró que el diputado Kirchner jugara a favor de sus objetivos. Hay quienes sostienen que el cura villero ha comenzado a acercarlo a la fe católica, teniendo en cuenta que proviene de una familia poco practicante.

También el padre Tano armó una rosca política con Emilio Pérsico y su esposa la diputada provincial Patricia Cubría. Tal es así que el sacerdote respalda la lista del Movimiento Evita que fue inhabilitada por la Junta Electoral del Frente de Todos y enfrentaba al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Angelotti se ha transformado en un personaje clave en ese territorio, casi un puntero que seduce a un sector del oficialismo.