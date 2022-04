Otro cruce feroz entre La Cámpora y un ministro de Alberto Fernández en medio de un acto

La interna feroz del Frente de Todos dio una nueva muestra de su grave crisis con el fortísimo cruce abierto que tuvieron los ministros de Desarrollo Social, a pesar que fue el propio Andrés “El Cuervo” Larroque (de la provincia de Buenos Aires) el que invitó a Juan Zabaleta (de la Nación).

En la actividad en Florencio Varela, donde se difundió el MESA, Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, Larroque apuntó directamente contra Martín Guzmán como el responsable de que los ciudadanos de la Provincia no puedan comer como corresponde. “La verdadera política de Desarrollo Social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobretodo a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la economía", sentenció.

Máximo Kirchner, Axel Kicilof y el propio Larroque comparten la mirada en contra de Guzmán. Pero quien primero la impuso fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso, la ratificación del ministro por parte del presidente Alberto Fernández ella la sintió como una provocación.

Zabaleta jamás esperaba semejante mensaje de su par provincial. Uno de los funcionarios presentes en la ocasión se sorprendió por el duelo a cielo abierto porque, si bien sorprendieron las consideraciones de Larroque, también impactó la respuesta de su par nacional.

"A mí que no me la cuente nadie, recorro cada barrio de Argentina, cada centro de jubilados, cada club de barrio, y hay expectativa y esperanza. Todo eso, todo junto, hay que transformarlo en un camino de recuperación, de compromiso y también de militancia política”, contestó el ministro nacional, y agregó. "Miren, no vamos a titubear nunca en hacer lo que hay que hacer en materia de política".

"La noticia hoy debe ser 'todos juntos vamos a seguir trabajando para invertir en políticas sociales'. No busquen demasiadas vueltas: vinimos como frente político, como Gobierno nacional y Gobierno en la provincia a transformar, a generar trabajo y a que a los que menos tienen les vaya mejor y sacarlos definitivamente de la pobreza", añadió.

Un secretario de Estado, amigo del hijo de los dos presidentes, fue claro en su mensaje ante la consulta de MDZ. “Queremos que los trabajadores recuperen el valor del dinero, que el trabajo recuperado se transforme en prosperidad y no continuar con esta angustia”. Y volvió a reclamar que los funcionarios que manejan el área económica “hagan algo… algo más de lo que terminan haciendo”.

Hoy, MDZ contó que un grupo de intendentes, reunidos en Moreno, discutió con el presidente de la Nación sobre la necesidad de encauzar la relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y asegurar una mejor distribución económica, que complica el principal fuerte electoral del peronismo kirchnerista.

La misma fuente que vivió todo el acto de hoy en Florencio Varela, reveló que "más allá de lo duro de los dos discursos, no hubo una chicana ni un reproche ni con él ni con nadie. No da que nos peleemos, y menos entre dirigentes que entendemos muy bien lo que está pasando".

"La macana es que en defensa de una postura política interna, y también porque cada uno defiende lo que piensa, terminemos con vos preguntando qué pasó", dijo entre risas.