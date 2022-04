El nuevo ataque de Amado Boudou a la Corte Suprema

Amado Boudou cuestionó el rol de la Corte Suprema de Justicia en materia de fallos judiciales contrarios al Gobierno y aseguró que "la Justicia se puso en contra de las necesidades del pueblo argentino y en favor de los grupos de intereses".

Para el exvicepresidente, los últimos sucesos que involucran al máximo tribunal respecto a su decisión de modificar la composición del Consejo de la Magistratura y recuperar su presidencia "no es un tema menor" y aseguró que "no es Cristina (Fernández de Kirchner) que embiste contra la Corte, sino que la Corte ha embestido contra la Constitución".

"Es una trampa para sostener un esquema judicial, que no empezó con Macri, que venía de antes, pero que Macri le dio un carácter de institucionalización al utilizarlo para la persecución política", añadió Amado Boudou en declaraciones al canal C5N.

El kirchnerismo continúa arremetiendo con sus críticas a la Corte Suprema.

Por otro lado, Boudou criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo consideró "inflacionario" porque implicará un aumento en las tarifas de los servicios públicos, un tema que "en Argentina no se puede hablar". "Atrás de la segmentación, viene escondido un aumento de tarifas generalizado", puntualizó

En tanto, el exfuncionario que en 2018 fue condenado por corrupción en la causa Ciccone se mostró en favor de las polémicas declaraciones del presidente Alberto Fernández en un acto en José C. Paz, donde alejándose de todo formalismo aseguró que "el que quiera hacerles creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos".

"Me parece muy bien el planteo del Presidente porque no estaba nada perdido. Además hay una gran porción de la población que decidió no darle el voto al Frente de Todos pero no acompañó al macrismo", analizó.

Asimismo, subrayó que "en el recorrido que viene de aquí hacia adelante, con acción política, construcción, trabajo territorial y medidas distributivas, hay una amplísima posibilidad de reconstruir la elección que se llevó adelante en el 2019".