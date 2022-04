Cuál es el verdadero mensaje del campo al Gobierno tras la marcha del sábado

El politólogo de Uno Nunca Sabe, Paulino Rodrigues, analizó el mensaje que se le dio al Gobierno con la marcha del campo que se hizo el sábado y dijo que si bien hubo políticos involucrados no es que estos acarrearon al campo, sino a la inversa. Además comentó cuál fue en definitiva el sentido de la protesta.

¿Tiene connotaciones política lo que pasó el sábado en la marcha y la presencia fuerte de dirigentes del PRO?, se le consultó a Paulino Rodrigues, quien respondió: "Por supuesto que hubo una mano de la política, como en toda movilización relevante que se va constituyendo con el correr de los días. De eso no hay ninguna duda".

Pero, "decir lo que ha dicho el Gobierno, en términos de denostar la marcha diciendo que fue opositora me da la impresión de que tampoco se ajusta a lo que sucedió efectivamente. La idea de que se afecta la convivencia democrática con marchas de este tenor, como dijo Gabriela Cerruti, peor todavía. En todo caso cierta sorpresa del ministro de agricultura, es cierto, las retenciones no se van a aumentar dijo desde Israel y al mismo tiempo graficó que no había motivos técnicos para esta protesta", siguió argumentando.

En ese sentido, el analista opinó que "las bases que se movilizaron no fueron acompañadas por la mesa de enlace, todos los dirigentes que tienen buen diálogo con el propio Domínguez, ni tampoco de la política per sé. Es decir, no es que la política se embanderó detrás del productor y los acarreó, el productor acarreó a la política. Con una postal además histórica: tractores en la ciudad de Buenos Aires, aunque sean tractores viejos, que vinieron de más de 500 km, que fueron a modo de demostración no como expresión de fuerza, no llegaron la cantidad de tractores posibles sino sólo una veintena".

"Lo que quiero decir es que el campo está mostrando una faceta que ya conoció y que es todo lo que está sobrevolando en las ideas del oficialismo, que es la idea de que a alguien le tienen que cobrar lo que no hay para pagar, salvo un drástico ajuste fiscal que el Gobierno no está dispuesto a hacer en términos de gasto público", razonó Paulino.

El analista enfatizó en que el Gobierno no está dispuesto a bajar impuestos, tampoco el gasto. "Le queda solamente crear nuevos impuestos o aumentar los que ya están. ¿Y dónde van a ir a buscar? a la industria minera y probablemente al campo, en sus diversas formas. ¿Qué campo? veremos. El que tenga un balance que gane mil millones de pesos por año. Veremos cuál es la reacción de la sociedad".

Para el politólogo esta marcha fue por "la inercia de un productor que se quema con leche, ve una vaca y huye, porque en los últimos 20 años, cada vez que Argentina ha transitado un proceso de restricción fiscal siempre han ido a buscar al campo lo que les faltó".

"En 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia con el gasto público representando el 25% del PBI, hoy es el 45%. Eso es dramático para cualquier estructura de país, salvo países escandinavos que tienen en el servicio público una prestación de calidad que amerita que el ciudadano no pague ningún otro costo que no sea el de altos impuestos para obtener muy buenos beneficios en términos de prestación de servicios. Cosa que en Argentina no pasa".

"La verdad es que tenemos que darnos un debate sensato, porque ya hay provincias donde todo gira alrededor del Estado. El empleo público, pero en buena medida también el privado depende del público, porque son contratistas las cuales si el Estado no les paga no pagan salarios, porque viven de lo que el Estado les da. Eso es devastador porque cuando el sector público se resiente afecta en espiral a todos y cada uno de estos sectores y segmentos", concluyó.