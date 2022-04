Maipú redobló la apuesta y acusó a Vialidad por el estado de las calles

Desde el radicalismo mendocino decidieron iniciar charlas con la militancia en diferentes departamentos, lo llamativo es que se priorizaron aquellos territorios donde no son gobierno como Luján y Maipú. Es que, la carrera con vista al 2023 parece haberse acelerado y la UCR busca, no solo renovar su gestión provincial, sino también ganar nuevos espacios.

Si bien el encuentro en Coquimbito estaba dedicado a la Juventud Radical hubo una importante presencia de dirigentes mendocinos. Alfredo Cornejo, Tadeo García Zalazar, Marcelino Iglesias y Néstor Majul (quien fue candidato a la intendencia en 2019) se hicieron presentes y fueron los principales oradores. Pero el cónclave no sólo sirvió para arengar a la militancia sino que también se usó para lanzar fuertes críticas contra la gestión de Matías Stevanato.

La jornada ya había iniciado en un contexto de tensión ya que, cuando los radicales llegaron al salón se encontraron con un desvío debido a que se estaban realizando obras en la intersección de Monteagudo y Urquiza. Esto alteró los ánimos y hasta hubo reproches y acusaciones de boicot. Desde el municipio indicaron que las tareas habían iniciado el viernes por problemas en la red de agua y que están siendo financiadas por la Unión Vecinal y la comuna.

Los dichos de la discordia

Durante los discursos, los referentes radicales señalaron un paralelismo entre la calle Dorrego y el gobierno de Stevanato. "Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina, en un momento se desdibuja y parece una gran acequia. Esa calle muestra el abandono que tiene la gestión municipal con respecto a la vida de los vecinos, sobre todo en un distrito rural, que es tan importante para la economía regional", se indicó frente a la militancia.

Luego se subió la apuesta al comentar: "Eso no es al azar: el kirchnerismo, el populismo, comparte la idea de que no tiene que haber una Argentina productiva, de esfuerzo, de trabajo, con ideas que nos lleven a una salida que no sea la del clientelismo, al del subsidio, la de la cosa fácil. Entonces, a Matías Stevanato, a Cristina y Alberto, les convienen más calles como Dorrego".

Tan poco conoce Maipú @MajulNestor que habla del pésimo estado de la calle de Dorrego de Maipú criticando su propia gestión, una calle que pertenece a Vialidad Provincial.

En eso lo vamos a acompañar, su Gestión es un desastre. https://t.co/YHY3NCvLgf — Gustavo Aroma (@GustavoAroma) April 24, 2022

Los dichos del radicalismo no fueron bien recibidos desde Maipú. Gustavo Aroma, secretario de Gobierno, fue el encargado de recoger el guante y marcarle a los radicales su error. Es que, la calle Dorrego está bajo el comando del Departamento Provincial de Vialidad (DPV). "Esta calle está tan abandonada como otras tantas políticas. El Gobierno de Rodolfo Suarez decide no hacer nada por Maipú. Vienen a Maipú a hacer política de comité, pero no conocen ni hacen nada por Maipú", lanzó el funcionario.

También sumó que desde la comuna se han elevado expedientes al gobierno provincial para poder intervenir vías que dependen del DPV pero no han obtenido respuestas satisfactorias. "Cuando los vecinos tienen problemas vienen a golpear la puerta de la municipalidad, por eso hemos pedido realizar obras en diferentes calles, aunque no dependan de nosotros. Siempre nos han rechazado. El problema es que el vecino no llega a saber que la municipalidad puede sufrir consecuencias por parte del Tribunal de Cuentas si lleva adelante esas obras. Y, recordemos, el Tribunal de Cuentas también lo manejan los radicales", denunció Aroma.

El funcionario maipucino aseguró que las críticas radicales tienen como finalidad "esconder la pésima gestión que están realizando en Mendoza" y lanzó sospechas acerca de la verdadera intención de llevar adelante el acto en esta comuna. "Mientras Milei llena el parque O'Higgins de gente, ellos se van a esconder en Coquimbito y, a pesar de ser un encuentro federal, no llegan a reunir a más de cien personas", expresó.

Varias idas y vueltas

La presencia del secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Néstor Majúl, en el encuentro radical no pasó desapercibida ya que el funcionario fue quien le disputó la comuna a Stevanato en 2019 pero cayó por 6 puntos. Pero este no es el único motivo por el cual desde el peronismo mendocino cargaron contra Majúl.

Esto es porque, desde hace varios meses, el intendente viene cargando contra la gestión del ministerio de seguridad en ese departamento. "Hemos denunciado que nos han quitado 80 móviles en Maipú y Majúl es uno de los funcionarios de mayor cargo en esta cartera", agregó Aroma.