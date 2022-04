Durísimas criticas del radicalismo a Stevanato por "el abandono" de Maipú

En el marco del Encuentro Federal, Tadeo García Zalazar y Alfredo Cornejo encabezaron un análisis de la actualidad y argumentaron por qué Cambia Mendoza debe seguir gobernando en la provincia. La Juventud y la cúpula radical llegó este sábado a Maipú con un mensaje claro de cara a futuro y con el objetivo de lograr conquistar el municipio en las próximas elecciones.

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias; el presidente del comité Maipú, Néstor Majul. Así como Juana Allende y Agostina Quiroga, titulares de la juventud provincia y departamental, respectivamente, completaron los discursos.

El jefe de la UCR local hizo un paralelismo entre una calle (Dorrego), de Coquimbito y la gestión municipal a cargo de Matías Stevanato. "Se sabe dónde empieza, pero no dónde termina, en un momento se desdibuja y parece una gran acequia. Esa calle muestra el abandono que tiene la gestión municipal con respecto a la vida de los vecinos, sobre todo en un distrito rural, que es tan importante para la economía regional", disparó.

Además, agregó que "eso no es al azar: el kirchnerismo, el populismo, comparte la idea de que no tiene que haber una Argentina productiva, de esfuerzo, de trabajo, con ideas que nos lleven a una salida que no sea la del clientelismo, al del subsidio, la de la cosa fácil. Entonces, a Matías Stevanato, a Cristina y Alberto, les convienen más calles como Dorrego".

Mientras tanto, el también Intendente de Godoy Cruz invitó "a que los vecinos de Maipú recorran cualquier departamento gobernado por Cambia Mendoza y van a ver que no hay tal estado de abandono". También ratificó que "el concepto de fondo sobre el que trabajamos tiene que ver con lo merece la ciudadanía, con una fuerte raigambre basada en la república, porque sino caemos en las soluciones fáciles, slogans, en el simplismo".

Finalmente, García Zalazar concluyó que "nuestra provincia tiene propuestas diferenciadoras del resto del país y los municipios en los que gestiona Cambia Mendoza, hay realidades distintas que están a la vista. Por todo esto, Maipú se merece estar mejor".

Cornejo y la importancia de los proyectos colectivos

Alfredo Cornejo, en tanto, habló de la importancia de "la doctrina para que nos acompañen, y la ejemplaridad para que nos sigan. Algo que hoy se traduce en contenido, narrativa, un proyecto colectivo y darle explicaciones a la gente, darle fundamentos". "Este es un equipo que puede gobernar muchos años. Además, queremos trascender desde Mendoza al resto del país, a la Argentina, para demostrar con hechos, con resultados, una buena administración", sentenció.

Por otro lado, se refirió al rol de la Justicia provincial y puso como ejemplo la condena de Luis Lobos, ex intendente de Guaymallén. "Se logró una condena ejemplar: preso está Lobos, pero antes había sido condenado Salgado en Santa Rosa. Desafío a ver en que lugar de la Argentina hay políticos que han pasado por la administración con flagrantes hechos de corrupción y que hayan estado presos. Muy pocos".

Y añadió las situaciones de Guaymallén y Las Heras: "En los municipios que recibimos desastres, el progreso es sustantivo, no solo no hay corrupción, sino hay un alto estándar de servicios".

Marcelino Iglesias habló de Luis Lobos

Por su parte, Marcelino Iglesias ratificó su compromiso con la militancia de Maipú de cara a 2023. En ese sentido, recordó que "lo nuestro no fue fácil, Guaymallén también era un feudo del Justicialismo y logramos recuperarlo con consignas claras y conductas transparentes".

Y se sumó al mensaje tras la detención de Lobos, su predecesor: "En 2015 momento dijimos que íbamos a sacar la basura, nos olvidamos de decir dónde íbamos a ponerla".