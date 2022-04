La contundente advertencia al PRO de un diputado libertario sobre los aliados de Juntos por el Cambio

Guillermo Castello, el presidente de la bancada libertaria en la Cámara Baja, fue muy crítico con la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien señaló a través de las redes sociales que Argentina es "improductiva" debido a la cantidad de impuestos que existen. Castello le "recordó" a Vidal la propuesta que le hizo llegar cuando esta estaba al frente de la provincia de Buenos Aires -y antes de que "se hiciera la liberal"- para dejar sin efecto 3 de ellos, pero la dirigente del PRO no hizo lugar a su pedido.

El legislador, quien fiel a su estilo salió con los tapones de punta, acusó a sus exsocios políticos de ser "oportunistas" ante el avance de las ideas del liberalismo y señaló: “A uno le da un poco de bronca esta nueva postura de muchos radicales y del PRO, incluso de algunos peronistas, que levantan banderas que claramente no fueron las suyas cuando fuimos gobierno -y aclara rápido de reflejos-, yo también estaba ahí en Cambiemos”.

El legislador marplatense, referenciado en Espert y Milei, agregó: “A mí me parece que tiene mucho que ver con un cierto oportunismo. La clase política está viendo que la sociedad gira hacia la derecha, hacia un liberalismo y temen perder posiciones electorales. Vidal, Tetaz, Larreta y muchos otros ahora están repitiendo cuestiones que nosotros venimos haciendo hincapié hace mucho tiempo”.

Recordó que cuando fue legislador de Cambiemos, llevó en dos oportunidades el proyecto de derogación de esos impuestos al gabinete económico de Vidal. Sobre eso dijo: “Por poco me sacan a las patadas. No querían saber nada sobre el tema de bajar impuestos. Es más, la ley que salió en el último año de Vidal, a regañadientes, que le sacaba impuestos provinciales a la luz y al gas fue un proyecto mío. Lo presente en el primer año de mandato y a fin de mandato cuando se dieron cuenta que el tarifazo ahogaba a la sociedad se animaron a sacarlos”.

Asimismo, Guillermo Castello añadió: “Cambiemos siempre iba más atrás de las necesidades de la gente. La gente ahora está pidiendo un estado más chico, menos impuestos. Nos han convertido en esclavos impositivos. ¿Y ahora reaccionan? Eso tenían que haberlo hecho antes cuando eran gobierno y no ahora que son oposición”.

El camino al 2023, alianzas y más

El legislador también habló sobre las posibilidades de los libertarios y los liberales (que no son lo mismo) de llegar unidos y con más chances al 2023, de una tercera fuerza, de un ballotage y hasta de la interna del mayor frente opositor donde dejó una frase polémica: “Si el PRO quiere volver a ser gobierno se tiene que sacar el lastre de la UCR y la Coalición Cívica”.

Sobre las posibilidades que tienen de ser gobierno en el 2023, sin gobernadores propios y sin mayorías parlamentarias, el legislador referenciado en Milei y Espert reconoció que va ser difícil no imposible: “Estamos viendo en muchos países una necesidad de algo nuevo, la sociedad está mirando hacia los outsiders de la política. Esto pasa porque los partidos tradicionales no han dado respuesta a las crecientes demandas de la ciudadanía. Entonces surgen outsiders como Bolsonaro, Trump, Castillo en Perú y Borick en Chile esto pasa porque hay una falta de respuesta de los partidos tradicionales históricos”

Castello agregó: “Milei demuestra esa voluntad de cambio que pide la sociedad. Bolsonaro está haciendo una revolución en Brasil, cuando asumió tenía tres senadores y el diez por ciento de los diputados y sin embargo está haciendo las reformas. Cuando la sociedad en general vea a un presidente con voluntad de cambio y que explique bien que va a hacer, para que no terminemos siendo la villa miseria más grande del mundo, va a acompañar. Y si la ciudadanía acompaña, a la clase política no le va a quedar más remedio que acompañar también”.

Por otra parte, afirmó que los candidatos del liberalismo van a ser ciudadanos que no vienen de la vieja política, “eso es bueno porque no van a tener muertos en el placar”. Y añadió: “Lo que tiene de contra es la falta de experiencia política, la experiencia se hace. Hay que ir de a poco, aprovechando cada elección para ganar terreno. Poco a poco hay que ir renovando la política. Si no es ahora será en el 2027. La pelea hay que darla”.

En cuanto a la explosión libertaria del último año, Castello afirmó que va a ser más que la espuma de una ola. Agregó: “Tenemos que integrar a todo el liberalismo en una sola opción. Que estén adentro Espert. López Murphy y todos los liberales que vayan apareciendo en las provincias. Constantemente se están sumando gente que antes estaba en Juntos por el Cambio y ya no se sienten representados”.

El diputado libertario habló del ballotage: “Falta un año y medio para seguir creciendo, tenemos que ir todos juntos y después en el ballotage, si no llegamos seguramente estemos más cerca de Juntos por el Cambio. Hay que ver quien llega, y el que llega debe tener el apoyo contra el populismo”.

Sobre el apresuramiento de Milei en lanzar su candidatura a presidente, Castello dijo: “Uno puede decir que los tiempos no son los electorales, es cierto, pero es necesario que haya un referente liberal que diga claramente que va a haber una opción para ordenar un poco el sistema político argentino. La confusión que hay en el sistema político argentino, hace que la gente termine defraudada porque vota a un espacio creyendo que va a hacer una cosa y después termina haciendo otra".

Castello consideró que sus exaliados de Cambiemos son actualmente "una gran confusión" y agregó: "Conviven socialdemócratas con sectores más de izquierda mezclados con centroderecha. Eso le trajo problemas a Macri al momento de gobernar. En cambio, Milei busca hacer una centroderecha fuerte y que del otro lado quede la centroizquierda, eso sería mucho más claro. Es lo que pasa en otros países, la gente sabe a qué están votando y después no pueden decir que los engañaron. En Argentina está faltando una centroderecha clara desde hace mucho tiempo”.

Por otra parte, Castello le pegó duro a los socios del PRO al indicar: “El radicalismo es como un lastre en un pantano, hundió a Cambiemos y al PRO. Si el PRO quiere ser gobierno en el 2023 tiene que deshacerse inmediatamente del radicalismo y de la Coalición Cívica también otro lastre”.

¿Los exsocios políticos de Castello saldrán a contestarle? Seguramente la respuesta llegara en breve, en plena sesión de la Cámara de Diputados bonaerense. Bien es sabido, en los pasillos del histórico palacio legislativo, las relaciones entre el libertario y algunos de sus exsocios políticos no serían de las mejores.