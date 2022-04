Javier Milei reveló las razones detrás del fenómeno liberal y quiénes son sus actores claves

El diputado nacional y referente libertario Javier Milei llegó a Mendoza buscando consolidar un armado político en todo el país en vistas a la carrera presidencial del 2023. En la previa del acto público que encabezará esta tarde en el Parque O’ Higgins, el líder de La Libertad Avanza pasó por MDZ y explicó, desde su punto de vista, a qué se debe el crecimiento del fenómeno liberal en Argentina.

El economista aseguró que ser liberal ya no es una mala palabra, como sucedía años atrás, sino que hoy es “motivo de orgullo”. En este sentido, atribuyó un rol fundamental a la rebeldía de los jóvenes en ese proceso, a las redes sociales y remarcó que el contexto de la pandemia potenció la base de este fenómeno.

Durante la entrevista en la redacción de MDZ, Milei manifestó que “cuando yo empecé a salir en televisión hace unos 7 u 8 años, ser liberal era una mala palabra” y remarcó que “lo más interesante de eso es que dejó de ser una mala palabra y ahora ser liberal y es motivo de orgullo”.

En este sentido, el economista indicó que el discurso que él pregona “estaba ausente” de la discusión pública y cargó contra quienes ahora andan “con el ‘liberalómetro’ y diciendo quién es liberal y quién no es liberal”. Sostuvo que esas personas “tuvieron la oportunidad de llevar adelante las ideas de la libertad y las destruyeron”.

El legislador libertario destacó que brinda conferencias en distintas partes del mundo y observa un impacto muy fuerte a nivel internacional acerca del “hartazgo contra la casta política”, que se ha convertido en un eje de su propuesta política.

Milei subrayó el papel esencial que vienen desarrollando los jóvenes en la explosión del fenómeno liberal en Argentina. “Esto arranca con los jóvenes, porque son naturalmente rebeldes al statu quo y el statu quo hoy recita izquierda. Vos tomás algunos postulados de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos y la realidad es que vas a encontrar siempre puntos del Manifiesto Comunista. Las ideas de la izquierda están tan instaladas que la rebelión es ser liberal, la reacción natural contra el statu quo de los jóvenes los hace liberales”, sentenció.

Desde su punto de vista, marcó que “los jóvenes llevan menos tiempo de exposición al lavado de cerebros que es la educación pública. Independientemente que sea de gestión estatal o privada, porque vos tenés un Ministerio de Educación que te baja los contenidos y te los tiene que aprobar. Los jóvenes son políticamente incorrectos porque no tienen tanto tiempo expuestos a ese lavado de cerebros”.

En este marco general, indicó que un elemento complementario que ha favorecido esta transformación son las redes sociales. “Por ejemplo, un profesor dice algo y el estudiante se mete en YouTube y encuentra la visión de otro. Las redes son un instrumento maravilloso”, apuntó.

Pero además, el diputado nacional consideró que también existió un elemento puntual que potenció el fenómeno y que fue la pandemia del coronavirus. “Las cuarentenas cavernícolas te restringieron la libertad, entonces ahí en la gente empezó a despertar, con el marco de las ideas de la libertad”, expresó.

En esta línea detalló que “la clave de la ampliación de la base fue lo que hicieron los jóvenes en sus casas, que iban y les metían a los padres o los abuelos videos de Milei”.

“Me pasa mucho cuando camino por Capital que gente se me acerca y me dice ‘yo no te voté, pero mi hijo te votó’ o ‘yo no te voy a votar pero mi hijo te vota’. A lo largo de este periodo que llevamos en la Cámara de Diputados y donde estamos dando testimonio no solo de los discursos sino que además desde nuestros actos, vienen personas y me dicen ‘mi hijo te votó y yo te pido perdón por no haberte votado y haberle creído a los mentirosos de Juntos por el Cambio’. O sea, sienten culpa y además empiezan a descubrir que fueron engañados”, concluyó su reflexión el referente libertario.