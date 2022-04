Aníbal Fernández cargó contra Horacio Rodríguez Larreta por el "tractorazo" del campo

El campo está en llamas. La falta de gasoil para la cosecha gruesa, los impuestos y la suba de retenciones generaron un clima de tensión en el sector más productivo del país. Mañana se llevará a cabo el ‘tractorazo’ a partir de las 08:00. Los puntos de concentración serán en las rutas nacionales 8 y 9 para luego movilizarse hacia Plaza de Mayo. El gobierno y la oposición están en una puja constante.

El ministro de seguridad, Aníbal Fernández, aseguró ayer que los tractores no iban a ingresar a la ciudad. “¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen", declaró Fernández. Asimismo, el mandatario del Frente de Todos confirmó hoy que los tractores están autorizados para ingresar a la ciudad.

El ministro explicó las declaraciones de ayer:” Yo no utilicé todas las palabras que pusieron en los medios. Sólo dije que ni lo sueñen. Esta mañana nos comunicamos con el ministro D’Alessandro y me comentó que habían autorizado a los tractores. No vamos a participar sino que sólo cuidaremos los espacios federales como corresponde. Esto lo tenía que decir para que no siguiéramos dando vueltas con el tema”, en referencia al secretario de seguridad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Luego, Fernández afirmó que no va a entrometerse más en la cuestión y criticó la posición del campo:” No vamos a tomar ninguna acción concreta. Yo no soy anti productor, siempre he trabajado en beneficio de ellos. El campo no está pasando un mal momento. Siento que las condiciones están dadas. A mí nunca me molestó que se manifestara nadie".

Juntos por el Cambio, por otro lado, presentó una medida cautelar para que la movilización del campo se realice de todos modos y apoyó la marcha. El jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, señaló y valoró la cuestión del campo manifestarse un sábado: "Marchan un sábado para no afectas la circulación de un día de semana".