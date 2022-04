Luis Juez arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner y chicaneó a Sergio Massa

Impedido temporalmente de asumir su lugar en el Consejo de la Magistratura, el senador nacional Luis Juez continuó despachando su enojo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la que trató de "bandido" y de "no tener límites". Asimismo, minimizó la decisión del titular de Diputados, Sergio Massa, de sí habilitar la asunción de la diputada radical.

"Lo de Cristina no tiene justificativo. El bandido cree en serio está todo permitido. A parte, lo podríamos haber discutido, no esperar que sean las doce de la noche para saltar la tapia. No tienen limite, es una banda de inescrupulosos que no tiene limites, están dispuestos a hacer cualquier cosa, por eso hay que tener la guardia levantada", señaló Luis Juez en declaraciones al canal TN.

Asimismo, señaló que la vicepresidenta "cree que puede hacer todo, que es la República, la democracia las instituciones, que por encima de ella puede estar a medio metro Dios, pero nada más".

"Nos robaron la banca del Consejo de la Magistratura porque Cristina tiene una obsesión por la Justicia, un temor, un pánico que no lo puede disimular", insistió.

Juez también ratificó que denunciará penalmente a Cristina Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público: "Lo que hizo es típico de los mecheros que aprovechan una distracción. La voy a denunciar penalmente, no sabe con quien se mete. La voy a seguir hasta el final de mi vida, no he ido al Senado a convertirme en un timorato. Conmigo no".

Por otro lado, el legislador cordobés se mostró escéptico respecto a la decisión de Sergio Massa de aceptar la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) en el Consejo de la Magistratura. "Tampoco lo vamos a poner a Massa en un lugar destacado. Es un menú a la carta que prepara siempre el peronismo. Tampoco vamos a hablar de San Sergio Massa", ironizó.