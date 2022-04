Más candidato que nunca: Javier Milei consolida su equipo de cara a 2023

Javier Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, está empoderado luego de que el Washington Post lo marcara como un posible candidato para ganar la presidencia de Argentina en las elecciones 2023. El actual legislador habló con MDZ Radio y dijo que sí tiene equipo para gobernar el país, incluso aseguró que ya están trabajando.

Javier Milei contó que "en este momento yo tengo 4 equipos funcionando, parte de lo que yo llamo 'el gabinete en la sombra'. Tengo el gabinete de Economía, de Relaciones Exteriores, de Acción Social y de Infraestructura. Ellos no sólo trabajan en la elaboración de los planes más estructurales sino que también se discute la coyuntura, en el sentido de que aparece un evento nuevo y cómo se actuaría. Simulando que uno está en las funciones".

El líder de Libertad Avanza no quiso revelar quiénes trabajan en ese "gabinete en la sombra", por una cuestión estratégica, según dijo, "porque se va a convertir en un calvario y nos los van a dejar trabajar".

Finalmente aseguró que de ninguna manera será parte de Juntos por el Cambio, "porque ahí yo tengo una concepción distinta de la construcción política. Hay lugares o espacios que consideran que hay que acumular la mayor parte de expresiones políticas para ganar las elecciones en 2023, es cierto, pero gobernando fueron un desastre: la Alianza, Cambiemos y ahora frente de todos".

"A mi me parece que esas estructuras no sirven para gobernar, porque cuando no hay afinidad ideológica, una parte de la coalición quiere ir para un lado, otra para otro y eso hace que el gobierno quede inmóvil. Yo soy partidario de que las agrupaciones sean colectivistas o individualistas. La línea divisoria es la social democracia", sentenció.

"Yo vengo a tratar de cambiar el rumbo decadente de Argentina. Para hacer eso creo que hay gente que puede colaborar para llevar a la sociedad nuevamente las ideas de la libertad y otros que no. Los primeros serán bienvenidos para sacar a Argentina de la decadencia", concluyó Javier Milei.