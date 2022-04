El comentario que confirma que Alberto Fernández apoya la gambeta de CFK

Un polémico movimiento de fichas en la Cámara de Senadores le daría al Frente de Todos una silla más en el Consejo de la Magistratura. Por orden de la vicepresidenta, se partió el bloque del oficialismo y de esa forma el representante de la minoría en el Consejo quedará para el nuevo bloque peronista. La jugada lleva el sello del kirchnerismo pero cuenta con el respaldo de la Casa Rosada. "Está dentro de los parámetros legales", fue la frase con la que el jefe de Gabinete Juan Manzur dejó claro que la maniobra es respaldada por Alberto Fernández.

“La decisión que tomó nuestro bloque está dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este tipo de accionar”, manifestó en diálogo con Crónica y negó que exista cualquier atisbo de irregularidad.

Manzur junto a Alberto Fernández.

Incluso, volvió a la carga contra la Corte y el fallo que declaró la inconstitucionalidad la ley del año 2006 que modificaba la conformación del Consejo de la Magistratura. “Esto tiene que ver con una decisión del máximo tribunal de justicia de avanzar con un fallo con el que no estamos de acuerdo. Por eso la decisión de nuestro bloque de avanzar en el marco de esta decisión que se ha tomado es correcta”, aseveró.

El oficialismo no ve con buenos ojos que el presidente de la Corte Suprema esté al frente del Consejo de la Magistratura e intentó aprobar una nueva ley para que eso no ocurra. Sin embargo, no llegaron a aprobarla a tiempo en la Cámara de Diputados y se volvió a la integración inicial con 20 miembros con presidencia del titular de la Corte.

La puja de poder ha quedado al descubierto y la Corte también movió sus fichas de forma explícita. Sobre todo, denunciando al juez de Entre Ríos Daniel Alonso que había suspendido la designación de los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura en el marco de una acción presentada por el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Según la ley que la Corte volvió a poner en vigencia con sus fallos, el Senado y Diputados deben elegir dos nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura que corresponden a las segundas minorías parlamentarias de ambas cámaras.